Belgičania zosmiešňujú Slovákov. Z našich futbalistov si vraj urobia sendviče

Belgicko sa okrem Slovenska posmešne vyjadrovalo aj o Rumunsku.

Belgicko neskrýva svoje nadšenie po sobotňajšom žrebovaní EURO 2024. V skupine E bude spolu so Slovenskom, s Rumunskom a víťazom B-vetvy play-off.

Podľa trénera Belgicka Gerta Verheyena ide o najľahšiu skupinu a Belgičania si neodpustili posmešné výroky smerom k súperom, píše portál Športový čas.sk.

„Všetko sú to reprezentácie, z ktorých si Lukaku spraví predjedlo. Pre útočníka AS Rím, ktorý sa blíži k magickej hranici 100 gólov v reprezentácii, to budú len chuťovky. Spraví si z nich sendviče,“ píše belgický novinár z denníka Het Laatste Nieuws Niels Poissonnier.

Denník ďalej o slovenskej a rumunskej reprezentácii píše, že ani jeden z tímov nefiguruje ani len v najlepšej štyridsiatke rebríčka FIFA. „Žiadny z tímov nemá ani jedného hráča, ktorý by sa inštinktom, inteligenciou alebo inými atribútmi približoval k našim futbalistom,“ napísali.

Majstrovstvá Európy vo futbale 2024 sa uskutočnia v júni a júli budúceho roku v Nemecku. Prvý zápas sa odohrá 14. júna a finálový duel je naplánovaný na 14. júla. Hrať sa bude na 10 rôznych štadiónoch v mestách Berlín, Mníchov, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Kolín a Lipsko.