Nový vianočný hit? Emma Drobná vydáva novinku spolu s vianočným klipom

Vypočuj si vianočnú novinku.

Pieseň sa najskôr objavila ako sprievodná hudba k reklame na Vianočnú lotériu od TIPOSu. Pesnička z reklamy sa však Slovákom tak zapáčila, že si vyžiadali jej dokončenie, aby ju mohli považovať za plnohodnotný vianočný hit.

„Produktová kampaň sa dostala do televízií, pesnička sa ihneď zapáčila divákom a poslucháčom, ktorí si doslova vypýtali jej pokračovanie. A tak sa nahrala plná verzia skladby pod taktovkou Emmy Drobnej,“ objasnila vznik novej slovenskej vianočnej pesničky Adriana Podobová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS.

Hlavným prvkom televízneho spotu sú ozdoby, ktoré prinášajú ľudom na Vianoce radosť. Rovnako ako najobľúbenejšia Vianočná lotéria od TIPOSu.

„Podarilo sa nám prepojiť ideu konceptu s dizajnom žrebu Vianočnej lotérie. Vianočné ozdoby, ktoré sú na žrebe vyobrazené, sme vyrobili v spolupráci so slovenskou chránenou dielňou "Okrasa Čadca". V nej sa venujú výrobe ozdôb už takmer 70 rokov. Naša nová originálna kolekcia vianočných ozdôb od TIPOSu robí radosť ľudom aj v ďalších kampaňových aktivitách, kde ich ľudia môžu reálne získať,“ doplnila Podobová.

Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie prináša so sebou možné zdravotné riziká.

Zo 60 sekundového spotu sa tak stala skladba, ktorá si určite nájde miesto vo vianočnom vysielaní rádií a v playlistoch poslucháčov. Premiéra Emminej pesničky Vianočný čas s podtitulom Deň, ktorý znamená radosť sa uskutočnila dnes, 1. decembra 2023.

--------------------------------------- VIDEO ---------------------------------------

„Vianočný čas, keď zrazu všetko má význam, keď dávať radosť je výhra pre všetkých okolo nás. Ten vianočný čas, keď zvonček šťastia zvoní a čaro vianočných vôní je všade okolo nás,“ spieva sa v chytľavom refréne.

Text novej vianočnej piesne napísal pre Emmu skúsený textár Vlado Slivka. „Na Vianociach som mal vždy najradšej to tešenie sa na ne. Vrátane predvianočného zhonu a celej tej magickej atmosféry naokolo. Trochu z toho som sa pokúsil ukryť aj do textu novej pesničky, lebo to dobro a radosť spojená s vianočnými sviatkami majú v sebe niečo čarovné,“ prezradil autor textu.