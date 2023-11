Flexking zverejnil video z klubu, ktoré má zdiskreditovať Štrbu: Odteraz budeš za feťáka, odkazuje mu

Krátko pred zápasom raper opäť prikladá do ohňa.

Slovenský raper Frayer Flexking zverejnil video, ktoré má zdiskreditovať redaktora Markízy Adama Štrbu, s ktorým sa má pobiť na piatom turnaji organizácie Fight Night Challenge v bratislavskej Tipos Aréne.

Štrba na krátkom videu vyzerá podgurážene a v jednom zo známych bratislavských podnikov komunikuje s dvoma dievčatami. Flexking však vraví, že po tomto videu ho budú mať všetci za feťáka.

Flexking vraj chcel poukázať na moralizovanie Štrbu, ktorý rapera vyzval, aby sa do zápasu správal slušne. „Zatiaľ čo ja som trénoval dvojfázovo na zápas, ty si bol v Trafe dokrútený jak paragraf,“ vraví raper na videu. „V sobotu sa teším do ringu, už ťa potrebujem zbiť,“ dodal.

Vyjadril sa aj k tomu, že Štrba neprijal jeho predzápasovú výzvu. „Neprijal si to, lebo si obyčajná sr***a, vraj by si dostal soplík.“ Flexking dal totiž Štrbovi ponuku, že ak prehrá, odmoderuje celé Teleráno v Markíze. V prípade, že by prehral Štrba, musel by iba v trenírkach vonku v Bratislave odspievať Flexkingovu pieseň Sexy čaja.