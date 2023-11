Flexking dal moderátorovi Telerána bizarnú ponuku pred ich boxerským zápasom. Toto je ochotný spraviť, ak prehrá

Slovenský raper sa snaží súperovi opäť dostať do hlavy.

Už v sobotu 2. decembra sa v boxerskom ringu pobije na turnaji Fight Night Challenge 5 v bratislavskej Tipos Aréne raper Andreas Stolárik alias Frayer Flexking s redaktorom Markízy Adamom Štrbom.

Obaja si vymieňajú odkazy cez sociálne siete už od prvej tlačovej konferencie, na ktorej medzi nimi došlo k fyzickej potýčke. Flexking pár dní pred zápasom pritvrdzuje a snaží sa opäť dostať súperovi do hlavy bizarným návrhom v štýle Jakea Paula.

Na videu, ktoré zdieľal on aj organizácia na instagramovom profile, dal Štrbovi ponuku, že ak prehrá, odmoderuje celé Teleráno v Markíze. To by sa podľa jeho slov však mohlo stať jedine „v nejakom multiverze alebo keby naňho spadla strecha haly“.

Ak by však Štrba prehral, musel by iba v trenírkach vonku v Bratislave odspievať Flexkingovu pieseň Sexy čaja. Štrba zatiaľ na výzvu rapera nereagoval. Diváci uvidia na piatom turnaji až dvanásť duelov, pričom v hlavnom zápase večera sa proti sebe stretnú raper Momo a hokejista Marcel Hossa.