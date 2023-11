Známy český futbalista posielal fotky svojho penisu maloletým. Našli uňho vyše 600 „nudes“

Najmladšia obeť mala len 9 rokov.

Bývalý reprezentant Českej republiky vo futbale bol obvinený zo sexuálneho obťažovania maloletých, informuje Športový čas. Josef Hoffmann mal v počítači vyše 600 nahých fotografií, ktoré posielal mladým dievčatám vo veku menej ako 15 rokov.

Bývalý profesionálny futbalista posielal svoje erotické fotografie prostredníctvom sociálnych sietí, kde však vystupoval pod pseudonymom. Od svojich obetí si žiadal intímne snímky, a ak protestovali, vyhrážal sa im. Najmladšia z nich mala len 9 rokov.

Hoffmanna odsúdil ostravský súd na 5 rokov za mrežami. Na svoju obhajobu sa vyjadril takto: „Som si vedomý, akú som urobil chybu. Ublížil som mnohým ľuďom, bude sa to so mnou ťahať ešte dlho. Chcem to napraviť.“