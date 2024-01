Recenzia: Vyskúšali sme PS Portal ako prví na Slovensku. Oplatí sa streamingová konzola od Sony?

Aké sú výhody a nevýhody hrania na streamingovom handhelde PS Portal?

Pre hráčov, ktorí často cestujú, bolo oznámenie PS Portal skvelou správou. Vďaka remote playeru („hranie na diaľku“) môžu všetci konečne hrať hry na PlayStation kdekoľvek a kedykoľvek. Stačí dobrý internet a je to. Realita je však trochu komplikovanejšia.

PS Portal je streamingový handheld. Veľa nehráčov a technicky neznalých ľudí si pri kúpe môže pomyslieť, že je to niečo ako Nintendo Switch, akurát pre PlayStation. Portal však nie je reálna konzola. Zariadenie len zobrazuje obraz a zvuk, ktorý vysiela konzola PS5 zapojená v tvojej obývačke. Samotnú konzolu PS5 môže človek nechať doma a hrať sa na Portal cestou do práce či pokojne aj v inej krajine.

Inými slovami, bez internetu (WiFi či silný dátový hotspot) je toto zariadenie nefunkčné. Pre stabilné hranie PlayStation odporúča rýchlosť sťahovania aspoň 15 mbps.

V našom prípade to nestačilo ani s dvojnásobnou rýchlosťou. Tituly ako The Last of Us Part II Remastered, God of War Ragnarok a Alan Wake 2 boli viac-menej nehrateľné. Rozhodli sme sa preto Portal skúsiť s piatimi rôznymi štýlmi pripojenia.

Zdroj: PlayStation

Výsledky testov odzrkadľujú výhradne naše skúsenosti.

1. test

Pripojenie: PS Portal na domácej WiFi (30mbps sťahovanie), 2,4ghz frekvencia routera, PS5 cez WiFi

Výsledok: akčné hry boli nehrateľné, stuttering a input lag

Kvalita obrazu a plynulosť: 5,5/10

Hranie znemožňoval častý stuttering. Spôsobuje, že obrazovka preskočí niekoľko záberov (obraz nie je plynulý), alebo že výrazne „laguje“. Laicky povedané, obraz seká, takže hranie akčných hier je nemožné.

Problémy sme zaznamenali aj s takzvaným input lagom, a teda oddialením požadovanej reakcie po stlačení daného tlačidla. Určite to nie je nič prijateľné pre kompetitívne hranie, coop v multiplayeri či akčné hry v singleplayeri.

2. a 3. test

Pripojenie: PS Portal cez dátový hotspot v posilňovni/v kaviarni, PS5 zapojená na redakčnom WiFi (78mbps sťahovanie, 33mbps nahrávanie) 2,4/5ghz frekvencia routera doma/v redakcii

Výsledok: akčné hry boli nehrateľné, stuttering a input lag, veľmi nízka kvalita obrazu

Kvalita obrazu a plynulosť: 5/10

V tomto prípade sme skúšali hotspot ako cez náš domáci, slabší router, tak cez silný a stabilný redakčný v práci. Výsledok sa nezmenil. Stále bol prítomný stuttering, lagovanie, oneskorenie tlačidiel a výrazne horšia kvalita s rozmazaným obrazom.

4. test

Pripojenie: PS Portal na redakčnej WiFi (78mbps sťahovanie, 33mbps nahrávanie), 5ghz frekvencia routera v redakcii, PS5 na redakčnej WiFi

Výsledok: Všetky hry boli hrateľné, občas hranie znepríjemňovalo lagovanie

Kvalita obrazu a plynulosť: 8/10

Toto bol rozhodne náš najlepší zážitok s PS Portal. Jemne oneskorenej odozvy tlačidiel a lagovaniu sme sa nevyhli, ale nebolo to nič, čo by znemožňovalo hranie. Avšak, mierenie so zbraňami v The Last of Us 2 či načasovanie uhýbania v God of War: Ragnarok bolo podstatne náročnejšie.

Ani v tejto kvalite to nedosahovalo podmienky, na aké sú hráči zvyknutí pri natívnom hraní. Cítiť to bolo aj pri každom pohybe a animácii. Dobrým príkladom je pretekárska hra Gran Turismo 7, v ktorej sa vozidlá nikdy nehýbali plynulo.

5. test

Pripojenie: PS Portal na redakčnej WiFi (78mbps sťahovanie, 33mbps nahrávanie), 5ghz frekvencia routera v redakcii, PS5 cez LAN kábel

Výsledok: výrazné lagovanie a slabšia kvalita obrazu

Kvalita obrazu a plynulosť: 6,5/10

Portal sme skúšali, keď bolo na WiFi viacero zariadení, ale aj po pracovnej dobe, keď sa už Portal o signál a dáta nemusel deliť. Spomalená odozva a lagovanie spôsobovali, že postava v hre umierala aj v situáciách, ktoré boli pri hraní na PS5 doma cez TV vcelku jednoducho zvládnuteľné. Prekvapilo nás, že kvalita obrazu a jeho plynulosť bola počas toho, ako bola konzola pripojená k internetu cez LAN kábel, ešte horšia ako cez WiFi.

Zdroj: PlayStation

Každý má s PS Portal iné skúsenosti a inú stabilitu pripojenia

Po googlení a čítaní rôznych recenzií či dojmov hráčov z celého sveta je jasné, že naše skúsenosti nie sú ojedinelé. Viacerí hráči s kvalitným internetom zaznamenávali podobné problémy. Je zvláštne, že lepšie a stabilnejšie to dokázala už konzola Wii U pred 13 rokmi. V prípade Portalu sú známe aj prípady odpájania zariadenia od konzoly z dôvodu slabšieho signálu či úplné zamrznutie obrazovky.

Nepomohli ani odporúčané nastavenia technicky zdatnejších hráčov z redditu, fóra Resetera a Youtubeových videí. Sú však hráči, ktorí si na PS Portal užívali takmer dokonalú hrateľnosť bez nepríjemností, lagovania a zníženej kvality obrazu.

PS Portal by však mal fungovať dobre pre každého, nielen pre technicky zdatných ľudí, ktorí dokážu meniť komplikované nastavenia v routeri, PS5 a hrať sa s internetovým pripojením a nastaveniami, o ktorých bežný človek nikdy nepočul.

Zdroj: Playstation Studios, SSM

Remote Play cez smartfón bol stabilnejší ako PS Portal

Zaujímavé je, že remote play cez android telefón a Wi-Fi poskytol o čosi stabilnejšie a plynulejšie pripojenie s lepšou kvalitou obrazu. Keď si hráč k mobilu pripojí ovládač DualSense a prehltne absenciu skvelého displeju z Portalu, zrejme si vystačí aj s takýmto štýlom remote play. Je to škoda, lebo inak ide o úžasné streamingové zariadenie s pekným a ergonomickým dizajnom.

Jeho batéria vydrží aj 4-5 hodín, počas ktorých nezačnú bolieť ruky ani meravieť prsty (ako sa to stáva pri hraní na Nintendo Switch). Portal je v podstate ovládač DualSense z PS5, ktorého ľavú a pravú stranu rozdeľuje 8 palcový LCD displej s nádhernými farbami.

Nie je to však identický ovládač. Drží sa trochu inak, tlačidlá na pravej strane sa stláčajú trochu tvrdšie a mierne odlišné rozloženie prstov spôsobuje, že si hráč na ovládanie pri akčných strieľačkách a mierení musí trochu zvyknúť.

Zdroj: Playstation Studios, SSM

Skvelý displej, ale chýbajúce tlačidlo

Spomínaný LCD displej oplýva rozlíšením Full HD (1080p) a robustnou 20 centimetrovou uhlopriečkou (pre porovnanie, klasický Switch má 16cm uhlopriečku). Na obrazovke tak vyniknú graficky premakané hry, aj keď zamrzí, že PlayStation nevydalo Portal aj vo verzii s OLED displejom.

Na Portal chýba tlačidlo, ktoré by nahrádzalo touchpad na DualSense (ide o prostredný obdĺžnik, ktorým sa napríklad v hrách vyberá mapa). Namiesto jedného tlačidla musí hráč stlačiť displej trikrát, čo je nepraktické. Toto tlačidlo používame miliónkrát častejšie, ako tlačidlo na tvorbu screenshotov a videí či tlačidlo na spárovanie slúchadiel, na ktoré sa miesta na handhelde ironicky našlo.

Musíš si kúpiť drahé slúchadlá

PlayStation hráčom neumožnilo pripojiť svoje vlastné bluetooth slúchadlá. Dá sa hrať iba so vstavanými reproduktormi alebo káblovými slúchadlami cez 3,5mm jack. Nikto, kto si kúpi PlayStation Portal za 220 eur, netúži zaplatiť raz toľko za slúchadlá (PS Pulse Explore a Pulse Elite).

Nevyužitý streaming

Sklamaním je aj to, že okrem streamovania hier nedokáže Portal nič iné. Nedajú sa na ňom pozerať streamingové služby či youtube a nefunguje ani internetové prehliadanie.

Ďalšou chýbajúcou funkcionalitou je absencia streamovania hier z predplatného PS Plus Premium. PS Portal dokáže spustiť iba hry, ktoré sú nainštalované priamo na PS5, takže klasiky z PS1-PS3 si na tom nikto nezahrá, čo je vzhľadom na zmysel streamingového handheldu trochu absurdné.

Pre koho je teda PS Portal?

Ak by sa hráč k Portalu rozhodol kúpiť aj slúchadlá (čo je viac-menej nutnosť), celkovo by musel investovať okolo 450 eur. Vzhľadom na obmedzené možnosti aktivít na Portal, problémy s kvalitou streamovania a drobné nedostatky tlačidiel sa to nezdá ako povinná kúpa pre fanúšikov PlayStation.

PS Portal je nádherne vyzerajúci streamingový handheld a vynikajúco skonštruovaný kus hardwaru s moderným dizajnom. Skvelo padne do ruky a hráča očarí displejom. Zároveň však pôsobí jemne nedotiahnuto. Ide o vhodný doplnok k PS5, avšak len pre hráčov s niekoľko stovkami eur navyše a s úžasným internetovým pripojením.

Tak trochu sa však obávame praktickosti Portalu mimo domova, keď hráč nemá k dispozícii kvalitný a stabilný internet. Streamovací handheld tak zatiaľ vnímame ako doplnok do domácnosti, keď sa napríklad partneri „hádajú“ o tom, kto môže využívať televízor. Vďaka Portalu môže jeden z nich hrať hry a druhý pozerať Netflix.

PS Portal sa skôr hodí skôr na pomalšie hry, ťahové a taktické RPG a iné hry, kde reflexy, plynulosť a minimálna odozva nie sú potrebné na plnohodnotný zážitok z hrania.

PS: Portal je určený k cestovaniu, no PlayStation nepribalilo a ani nepredáva žiadne puzdro.

PS Portal sa nedá použiť ako druhý ovládač DualSense k PS5, aj keď v podstate ide o ovládač DualSense, akurát s obrazovkou a za 220 eur.

PS Portal – streamingový handheld (nutnosť vlastniť PS5, hry a mať kvalitný internet)

Vydanie: 12. 1. 2024

Cena: 220 eur (v niektorých obchodoch viac)

Váha a rozmery: 540 gramov, dĺžka: 337 milimetrov, výška: 150 milimetrov, šírka: 95 milimetrov

Displej: Full HD 8" LCD displej (chýba 4K), 60fps