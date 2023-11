Hra, ktorá pobláznila Tiktok. Lethal Company je najzábavnejšia videohra tohto roka, ktorú môžeš hrať s kamošmi

Ten pocit, keď človek nájde nenápadnú, no skvelo vyzerajúcu hru a stojí iba 10 eur, je nezabudnuteľný. Koncom októbra vyšla presne jedna takáto. Hra Lethal Company postupne ovládla Steam, Twitch a Tiktok, kde sú stovky krátkych klipov a záberov z hrania. Všetky spájajú dve veci – buď sú strašidelné, alebo neuveriteľne zábavné. Väčšinou je to mix oboch.

Cieľom hry je pristáť na mimozemskej planéte a zozbierať tam potrebné suroviny. Hráčom to však znepríjemňujú rôzne príšery, ktoré sa skrývajú v tme a kedykoľvek vyskočia na hráča. Levely sú tak plné takzvaných jumpscares, keď človek nečaká, že ho niečo vystraší. Príšery sa schovávajú za dverami, v tajných miestnostiach, ale niekedy aj nasledujú hráča za jeho chrbtom. Hra je strašidelná len chvíľu a následne je už poriadne vtipná.

Dôležitou súčasťou hrateľnosti je takzvané proximity audio. Hra zaznamenáva zvuk v okolí všetkých hráčov a zosilňuje ho podľa toho, ako je blízko pri ostatných hráčoch. Dokonca ho stlmí v momente, keď napríklad príšera obalí hlavu hráča a on kričí od strachu.

Kľúčom je hrať ju s kamarátmi, s ktorými hráč môže zdieľať vtipné momenty a zabávať sa na jeho nešťastí, keď skočí na mínu alebo otvorí dvere s istotou, že v nich bude poklad, a nájde tam akurát krvilačného diabla. Presne takéto situácie spôsobujú záchvaty smiechu, pozri úžasné videá nižšie.

