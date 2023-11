Najpredávanejšie kompaktné SUV v Európe minulého roka čaká facelift. Tucson sa zmení predovšetkým v interiéri

Hyundai Tucson 4. generácie sa dočká modernizácie.

Model Tucson sa stal najpredávanejším kompaktným SUV v Európe minulý rok. Ten budúci ho čaká v rámci tradičného generačného cyklu modernizácia, ktorou chce Hyundai docieliť, aby obľúbené SUV naďalej lákalo zákazníkov aj nasledujúce roky. K oficiálnemu predstaveniu modelu určeného pre európsky trh dôjde až začiatkom budúceho roka, kórejsky výrobca však pre tamojší trh už teraz vypúšťa prvé fotografie, vďaka ktorým vieme, na čo sa môžeme s odstupom času tešiť aj u nás.

Nezameniteľný dizajn modelu Tucson sa veľmi nezmení, populárne SUV však bude hranatejšie. Dôkazom toho je najmä predná maska, ktorá získa hranatejšie línie, no a platí to aj pre parametrické skryté denné LED svetlá, ktoré sú integrované priamo do jej štruktúry. Hyundai tak prinesie evolúciu svojho dizajnového jazyka „Parametric Dynamics“, teda vskutku netypicky navrhnutej karosérie. Ako ukazujú prvé zábery, zmeny sa odohrajú predovšetkým vpredu, kde si miesto nájde aj dynamickejší nárazník, po ktorého stranách sú naďalej relatívne nenápadne schovaná hlavné svetlá.

Tucson získa nové laky karosérie vrátane matného či dizajny diskov kolies. Oveľa väčšie zmeny však so sebou prinesie modernizácia v interiéri. Doterajšie dve 10,25" obrazovky sa zväčšia na rozmer 12,3", pričom po novom budú už opticky spojené v rámci jedného širokouhlého panela. Tucson sa tak v interiéri nechal inšpirovať väčším Santa Fe, ktoré nám automobilka ukázala nedávno – palubná doska dostane po novom horizontálne orientovanie, čo podpisujú najmä výduchy ventilácie tiahnuce sa celou jej šírkou.

Nová koncepcia palubnej dosky navyše prinesie podľa vzoru nového Santa Fe aj ďalšie zmeny. Doterajšie tlačidlá (P R N a D) na obsluhu prevodovky na stredovom tuneli totiž budúci rok vystrieda volič automatu priamo pod volantom, zatiaľ čo panel klimatizácie sa vráti k riešeniu s otočnými voličmi. V neposlednom rade je úplne nový aj 3-ramenný volant, ktorý pôsobí atraktívnejším dojmom.

Nepochybne, zmeny možno očakávať aj z multimediálnej stránky, no a pravdepodobne sa do ponuky dostanú aj nové asistenčné systémy. Na podrobnosti si však musíme ešte počkať, keďže nateraz nemáme informácie, ani čo sa motorizácií pre európsky trh týka. Múdrejší budeme až začiatkom budúceho roka.