Prečo majú viaceré verejné toalety dosku v tvare U? Existuje na to jednoduché vysvetlenie

Nepohodlné dosky na verejných toaletách trápia viacerých. Boli navrhnuté najmä s ohľadom na ženy.

Mnohí ľudia sa na sociálnych sieťach sťažujú na toalety s doskou v tvare podkovy alebo písmena U. Vadí im, že sú nepraktické a nepohodlné. Tento dizajn má pritom korene už v minulom storočí. Prvýkrát bol použitý takmer pred 70 rokmi, konkrétne v roku 1955, píše LadBible.

Najčastejšie sa s týmto tvarom záchodovej misy stretávame na verejných toaletách, kde sa koncentruje väčšie množstvo ľudí. Ide napríklad o benzínky, diaľničné odpočívadlá, nákupné centrá, letiská či železničné stanice.

Prečo tvar U?

Dôvodom, prečo na doskách chýba kus materiálu, je hygiena. Pri tvare U je totiž menej povrchu na baktérie, takže tam dochádza k menšiemu kontaktu so spodnou oblasťou tela.

V Spojených štátoch tento tvar určuje jednotný inštalatérsky štandard Medzinárodnej asociácie inštalatérskych a mechanických úradníkov (IAPMO), podľa ktorého „dosky na verejné použitie majú mať predĺžený tvar a vpredu musia mať otvor alebo musia byť vybavené automatom na jednorazové poťahy“.

Lynne Simnicková, vrchná riaditeľka tejto asociácie, uviedla, že otvorené sedadlo bolo navrhnuté tak, aby umožnilo ženám „utrieť perineálnu oblasť po použití toalety“. Otvorené predné sedadlo takisto eliminuje kontakt genitálií so sedadlom a oblasť, ktorá by mohla byť kontaminovaná močom. Je to síce nepohodlné, ale o to čistejšie a hygienickejšie.