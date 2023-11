„Volá domov ako E.T.“ Odsúdený raper Karlo z väzenia vydáva nový singel, v ktorom prosí o ticho

Karlo si vo väzení kráti chvíle hudbou. V novinke rapuje o tichu.

Po nedávnom predaji merchu odsúdený raper Karlo vydal z väzenia nový singel s názvom Ticho. Na tracku mu sekundujú kolegovia z jeho domovského vydavateľstva Milion Plus – Koky a Hasan. Pod známe české vydavateľstvo patria aj viaceré významné mená československej rapovej scény ako Yzomandias či Nik Tendo.

„Ovca zdochla, vlk je sýty. Volá domov ako E.T.“ rapuje Karlo, civilným menom Juraj Čaba v novinke. Ako nedávno uviedol, hudbu tvorí s vlastným setupom vo väzení. „Kuchyňa továreň na hity,“ rýmuje v novinke, čím pravdepodobne odkazuje na svoj nedávny koncert v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Dubnica nad Váhom, ktorý sa odohral v jedálni pre odsúdených.

Singel vyšiel na streamoch presne o polnoci. Na Youtube ho nájdeš síce bez sprievodného videoklipu, no aj napriek tomu sa teší úspechu. Aktuálne má cez 180-tisíc videní a toto číslo stále rastie. O produkciu skladby sa postaral Sain.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa z väzenia pripomína novou hudbou. Prostredníctvom vydavateľstva Milion Plus vydali ešte v júni tohto roka svoj nový spoločný projekt – album Krtek Forever, na ktorom je aj samotný Karlo. Konkrétne na skladbách Fuck Off a Každej Něco Hledá.

„Beaty si produkujem sám na malej prenosnej workstation, ktorú používam aj pri nahrávaní vokálov. Tie nahrávam na ústavný mikrofón cez mixpult. Druhý album, na ktorom pracujem, radím žánrovo do elektronickej experimentálnej hudby a najviac pri ňom využívam groovebox a syntezátor Elektron model cycles, ktorý pracuje na báze FM syntézy,“ vysvetlil pred časom Karlo.

Ten si aktuálne odpykáva 7-ročný trest za prevážanie viac ako 1,5 kilogramu marihuany v celkovej hodnote vyše 7,5 tisíca eur a 150 gramov kokaínu v hodnote 12 220 eur. Drogy prevážal v papierovej krabici vo vlaku.

Pôvodne raperovi za prevážanie veľkého množstva drog hrozilo 10 až 15 rokov. Karlo sa pred súdom k spáchaniu skutku priznal a oľutoval ho. Za svoju motiváciu označil výhradne peniaze a súd požiadal o najnižší možný trest. Nakoniec tak dostal 7 rokov.

Slovenský raper komunikuje prostredníctvom popisov fotiek na Instagrame, ktoré zverejňuje jeho admin. Od marca dostal voľnejší režim. „Stále čítam, učím väzňov po anglicky a hrám na gitare,“ odkázal svojím fanúšikom.