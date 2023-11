VIDEO: Flexking sa opäť obul do redaktora Markízy. Vysmial sa mu, že sa bojí o prácu v televízii

Napätie medzi zápasníkmi bolo citeľné.

Štyria zápasníci, ktorí sa zúčastnia na decembrovom Fight Night Challenge, si na stretnutí nič nedarovali. Padali pri ňom spŕšky urážok.

Flexking do šou prišiel oblečený v tričku, na ktorom mal fotografiu polonahého Adama Štrbu. Naznačoval mu, že je homosexuál. „Dal som si takéto tričenko, lebo keď niekto ide do ringu a hrá to, že ma ide rozbiť, a vlastne iba začal boxovať a boxuje chvíľu aj s cestami a potom uvidím takúto fotku, tak čo si mám o ňom myslieť?“ povedal na Štrbovu adresu.

Podpichoval, že Štrba sa možno v blízkom čase prizná, že je „obojživelník“. Redaktor Markízy sa na jeho vyjadreniach iba zabával a krútil hlavou. Flexkingovi odpovedal s pokorou, no ten sa mu vysmial, že to robí iba preto, že môže prísť o prácu v televízii Markíza.

V prvej časti série Face-Off, ktorú zverejnila organizácia Fight Night Challenge, sa stretli Flexking, ktorý sa pobije s Adamom Štrbom, a Erik Tresor, ktorý sa postaví proti Adamovi Bergerovi. Zápasy sa uskutočnia 2. decembra na Zimnom štadióne O. Nepelu.