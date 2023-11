Charlie Sheen sa po rokoch udobril s tvorcom Dva a pol chlapa. V jeho novom seriáli si zahrá gamblera

Dekádu sa spolu nerozprávali, no konečne si k sebe našli cestu. Sleduj nový trailer, v ktorom sa Sheen objaví ako gambler.

Chuck Lorre, svetovo známy filmový režisér, producent a scenárista, sa po rokoch rozhodol opäť spolupracovať s hercom Charliem Sheenom, známym hlavne zo seriálu Dva a pol chlapa, kde hral postavu Charlieho Harpera, informovalo Variety.

Charlie Sheen a Sebastian Maniscalo. Zdroj: John Johnson/Max

Po desiatich rokoch tak „zakopali vojnovú sekeru“ a udobrili sa. V pripravovanom seriáli Bookie, ktoré pripravuje HBO Max, si vraj Chuck nevedel predstaviť v role gamblera nikoho iného ako Charlieho Sheena. Podľa vlastných slov spomína na časy, keď nahrávali seriál Dva a pol chlapa a Sheen mu rozprával príbehy so stávkovaním.

Keď ho po rokoch kontaktoval, že by chcel, aby práve on hral postavu gamblera v pripravovanom seriáli, Sheen s radosťou ponuku prijal. „Bol som z toho nervózny, ale hneď ako sme sa začali rozprávať, som si spomenul na to, že sme boli raz priatelia,“ povedal pre Variety Chuck Lorre. Dodáva, že vraj to bolo oslobodzujúce.

Charlie sa objaví v dvoch epizódach ako vedľajšia postava, ktorá sa veľmi podobá jemu samotnému. Budeš vidieť aj referencie na seriál Dva a pol chlapa. Hlavnú postavu bude stvárňovať známy stand-up komik Sebastian Maniscalo.