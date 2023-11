Po megaúspešnom Super Mariovi vznikne film aj o Zelde. Namiesto animáka však uvidíme skutočných hercov

Nintendo oficiálne ohlásilo prípravy celovečerného hraného filmu The Legend of Zelda. Ide o jednu z ich najúspešnejších herných sérií. Snímku bude produkovať legendárny Shigeru Miyamoto z Nintenda, ktorý stál za zrodom mnohých ich najväčších hier vrátane Zeldy a Super Maria.

Z filmovej stránky mu bude pomáhať producent Avi Arad zo štúdia Sony Pictures. Štúdio bude film distribuovať všade po svete, čo je dosť ironické, keďže Zelda patrí pod Nintendo a Sony má pod sebou konkurenčné PlayStation.

I have asked Avi-san to produce this film with me, and we have now officially started the development of the film with Nintendo itself heavily involved in the production. It will take time until its completion, but I hope you look forward to seeing it. [2]https://t.co/2H9lzzS5Pv