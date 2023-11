TRAILER: Po rokoch prichádza nová Planéta opíc. Vizuálne efekty nadchnú aj fanúšikov Avatara

Štúdiá Disney a Fox uverejnili prvý trailer na očakávané pokračovanie Planéty opíc. O čom bude a akí herci si v ňom zahrajú?

Štúdiá Disney a 20th Century Fox vydali prvý trailer na očakávaný sci-fi film Kingdom of the Planet of the Apes. Ide o priame pokračovanie trilógie od režisérov Ruperta Wyatta a Matta Reevesa. Nová časť sa bude odohrávať vo vzdialenej budúcnosti, keď opice začali svoju nadvládu nad ľuďmi na celej planéte.

Film režíruje Wes Ball (Maze Runner trilógia) a do kín sa dostane 24. mája 2024. Zameria sa na dve hlavné postavy – primáty. Niektoré skupiny primátov o Caesarovi vôbec nepočuli, iné sa riadili jeho učením a odkazom.

Na svete tak vznikajú aj klany zlých primátov, ktoré sa pokúsia zotročiť iné primáty. Vedľajšiu rolu bude mať aj ľudská, ženská postava, ktorú stvárnila Freya Allan (Ciri zo seriálu Zaklínač).

Scenár napísali Josh Friedman (Terminator: Dark Fate, Avatar 2), Rick Jaffa a Amanda Silver (obaja pracovali na celej trilógii Planéty opíc a napísali aj Mulan).