FOTO: Nový záber na filmového Mikuláša Černáka. Milan Ondrík nám prezradil, čo si zažil s mafiánskym bosom

Nová fotografia zo zákulisia ukazuje postavu Černáka, ktorý si s chuťou zapaluje cigaretu.

Milan Ondrík (43) si zahral vo filme MIKI, kde stvárnil bývalého mafiána Mikuláša Černáka. Na Instagrame filmu administrátor pridali novú fotografiu zo zákulisia, na ktorej vidno postavu Mikuláša Černáka s cigaretou v ústach. „Radšej prvý v pekle ako druhý v nebi,“ dopĺňa príspevok svojský výrok.

Herecký predstaviteľ mafiánskeho bosa Milan Ondrík nedávno prišiel do Refresheru. Okrem iného nám prezradil, akým dojmom na neho pôsobil doživotne odsúdený Černák.

„Keby som nemal vedomosť o všetkom, čo spravil, tak poviem, že je to jeden perfektný, spravodlivý a sympatický človek. Nie je to žiaden psychopat, ktorý by bol predurčený na to, aby vraždil ľudí,“ objasnil Milan Ondrík pre Refresher.