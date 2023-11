HBO prezradilo, kedy vyjdú ďalšie série pre The Last of Us, Euphoriu, House of the Dragon a White Lotus

Na nové časti svojich obľúbených seriálov si predplatitelia HBO Max počkajú minimálne do roku 2025.

Programový riaditeľ HBO Casey Bloys prezradil, kedy môžu diváci očakávať nové série ich najväčších a najobľúbenejších seriálov. Druhú sériu The Last of Us začnú nakrúcať začiatkom roka 2024, respektíve na jar. Premiéra teda prebehne najskôr na jar alebo v lete 2025.

V rovnakom roku začnú vysielať aj tretiu sériu Euphorie. Príbeh čaká časový skok, takže sa dej bude odohrávať niekoľko rokov po udalostiach druhej série. Vzhľadom na to nie je isté, či sa vrátia aj všetky postavy, keďže už dávno nebudú na strednej. Tvorca seriálu Sam Levinson povedal, že nová séria bude pripomínať štýl „film noir“.

The Last Of Us Season 2 is eyeing a 2025 premiere time frame



Production will begin early 2024 pic.twitter.com/iC9l4pHy0b — ScreenTime (@screentime) November 2, 2023

V roku 2025 vyjde aj tretia séria The White Lotus. Jej príbeh chceli tvorcovia pôvodne zasadiť do Japonska, no nakoniec si vybrali Thajsko, ktoré štábu ponúklo „daňové úľavy“ v hodnote 4,4 milióna dolárov. Tvorca seriálu Mike White opísal nové časti ako modernú satiru.

Season 3 of ‘Euphoria’ will likely have a 5-year time jump, according to one of the show’s costume designers. pic.twitter.com/GrfwPS9o4n — Alexa Demie fans (@AlexaxDemie) April 8, 2023

Riaditeľ Casey Bloys sa vyjadril aj k odsunutiu iných premiér, ako napríklad Penquina. Ide o seriál zo sveta The Batman od režiséra Matta Reevesa a zameria sa na postavu Penquina v podaní Colina Ferrella. Diváci by sa ho mohli dočkať niekedy na jeseň roku 2024. Pôvodne mal vyjsť už o niekoľko mesiacov, ale štrajk scenáristov a hercov v Hollywoode všetko skomplikoval a HBO muselo všetky svoje seriály odložiť.

Seriál Welcome to Derry nie je výnimkou. Jeho príbeh sa odohráva vo svete hororu It (To). Z pôvodného dátumu Halloween 2024 seriál presunuli na začiatok roka 2025. Seriál bude prequel, takže sa bude odohrávať pred udalosťami filmu It (2017).

#TheLastOfUs Season 2 will start filming in early 2024, HBO boss Casey Bloys says.



Bloys noted that the WGA and SAG-AFTRA strikes delayed production. The actors strike is ongoing and will need to be resolved before filming starts.https://t.co/kGxPk0oLrf pic.twitter.com/VrYzDYUczf — Variety (@Variety) November 2, 2023

8-dielna druhá séria seriálu House of the Dragon začne vychádzať v lete 2024. Vybraní novinári už videli prvé zábery v podobe teaser trailera. HBO neoznámilo, či niečo vydá aj pre širokú verejnosť. Spoločnosť zároveň oznámila, že chystaný Game of Thrones spin-off s názvom Tales of Dunk and Egg začnú natáčať na jar 2024.