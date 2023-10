VIDEO: Je nový virálny tanec Slick Back kamerový trik? Tanečníci pri ňom vyzerajú, akoby levitovali

Kam sa hrabe moonwalk. Nový tiktokový tanečný trend ti vyrazí dych.

Na Tiktoku sa začali všetci vznášať vo vzduchu. Čo sa deje? To, čo vyzerá ako halloweensky trik, je v skutočnosti nový virálny tanečný krok, ktorý doslova zaplavil obľúbenú sociálnu sieť. Tanec „Slick Back“ pripomína niečo medzi bočným moonwalkom od Michaela Jacksona a levitovaním. Pri pohľade naň začneš spochybňovať svoj vlastný zrak (alebo tvorcu videa).

Športovci, K-popoví speváci a tanečníci dostávajú za „Slick Back“ videá desiatky až stovky miliónov pozretí a lajkov. Niet sa čomu čudovať, že tiktokoví používatelia chcú tento tanec napodobňovať. Rovnako obľúbené sú preto aj tutoriály, kde ťa v niekoľkých jednoduchých krokov naučia, ako krok zvládnuť.

Tanec sa v skutočnosti volá „Jubi Slide“ a prvýkrát ho na internete predviedol youtuber a tiktoker Jubi2fye v roku 2022. Video dostalo vyše 700-tisíc lajkov a nový trend bol na svete. Tento rok sa k tancu uchytil oveľa chytľavejší song „A Pimp Named Slickback“ od amerického interpreta s pseudonymom LAKIM. Používatelia ho tak začali prezývať Slickback.

Ak by si si myslel, že je tento krok jednoduchý, a chcel by si si ho vyskúšať, rýchlo zistíš, že na to budeš potrebovať oveľa viac trpezlivosti, ako si myslíš. Dôkazom sú aj videá ľudí, ktorí to skúšali a výsledok bol, no... úsmevný.