Kanye West ma len využil, tvrdí jeho expriateľka. Vraj za ich rozchod mohla Kim Kardashian, ktorá ju nazvala narkomankou

Julia Fox v novej knihe nešetrí kritikou na svojho exfrajera Kanyeho Westa.

Na verejnosť sa opäť dostali nové informácie týkajúce sa minuloročného kontroverzného vzťahu, ktorý tvorili taliansko-americká herečka a modelka Julia Fox a raper Kanye West, po novom Ye. Julia totiž napísala knihu s názvom Down the Drain, kde bližšie opísala ich niekoľkotýždňový, no zato veľmi intenzívny románik a aj to, čo sa v skutočnosti dialo za zatvorenými dverami.

Ako píše BuzzFeed, 33-ročná rodáčka z Milána vo svojich memoároch, ktoré vyšli len tento mesiac, prezradila, že v ich rozchode s Yem zohrala v zákulisí dosť veľkú rolu práve Kim Kardashian, raperova bývalá manželka a matka jeho štyroch detí.

Julia Fox po boku Kanyeho Westa pred prehliadkou haute couture kolekcie jar/leto 2022 od módneho domu Schiaparelli. Zdroj: Edward Berthelot/Getty Images

„Keď sme spolu (s Kanyem) poslednýkrát telefonovali, povedal mi, že sa práve dobre porozprával so svojou onedlho bývalou manželkou a vraj o mne zistil veľa informácií,“ píše Julia v knihe. Kanye tým vraj myslel práve Kim Kardashian, s ktorou sa v tom čase rozvádzal.

Kim dokonca Juliu údajne označila za drogovo závislú. „Nevedel som, že si narkomanka,“ povedal vraj Kanye Julii v telefonáte. Americká modelka a podnikateľka sa k tejto skutočnosti nikdy verejne nevyjadrila a dokonca s Juliou ani osobne nekomunikovala.

Okrem frajera prišla Julia v tom čase aj o miliónovú spoluprácu s istou talianskou džínsovou značkou. Celú túto situáciu nazvala „ponižujúcou a hnusnou“. Podľa jej slov ju Kanye využil len ako „pešiaka“, aby sa mohol vrátiť ku Kardashianke.

Ye sa vraj správal ako dieťa

Julia Fox je okrem iného aj matkou dvojročného Valentina, ku ktorému často prirovnávala aj Kanyeho. „(Kanye West) potreboval človeka na plný úväzok,“ povedala a vysvetlila potrebu svojho bývalého priateľa neustále telefonovať. Tvrdí, že si musela kúpiť nové páry bezdrôtových slúchadiel, aby mohla dvíhať jeho nekonečné hovory.

Dvojica od začiatku svojho krátkeho vzťahu priťahovala veľkú pozornosť. Zdalo sa, akoby bola bývala Julia jeho múzou, na ktorej sa môže pri vytváraní outfitov „vyblázniť“. Svedčí o tom aj gesto, ktoré Kanye urobil hneď pri ich zoznámení. Julii kúpil oblečenie v hodnote celého apartmánu v hoteli, v ktorom následne režíroval ich prvé fotenie.

„Bol to splnený sen každého dievčaťa. Pripadala som si ako Popoluška. Neviem, ako to urobil alebo ako to všetko stihol. Kto robí takéto veci na druhom rande?“ písala v blogu. Sama neskôr priznala, že vzťah s raperom pre ňu vôbec nebol ľahký, aj keď city medzi nimi boli skutočné.

Zdroj: Instagram/@juliafox, Twitter/@kanyewest

„Snažila som sa zo všetkých síl, aby to fungovalo. Prišla do môjho života naozaj taká veľká osobnosť, sama som už aj tak mala nabitý život. Nedalo sa to udržať, za mesiac randenia som schudla viac ako 15 kíl,“ priznáva pre New York Times.

Momentálne je Julia Fox sama a užíva si pozornosť médií. Je pravidelnou návštevníčkou tých najznámejších prehliadok na týždňoch módy. Venuje sa Tiktoku, svojmu podcastu Forbidden Fruits a po nevydarených vzťahoch by chcela randiť so ženami.