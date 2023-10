DiCaprio do kín prilákal viac divákov ako Taylor Swift. Killers of the Flower Moon potvrdzuje status vynikajúceho filmu

Film o koncertoch Taylor Swift a mrazivá dráma Martina Scorseseho s geniálnymi hereckými výkonmi ovládli kiná po celom svete.

Kiná po celom svete aktuálne valcuje Taylor Swift so svojimi koncertmi Eras Tour, no o slovo sa hlási aj režisér Martin Scorsese so svojím skvelým filmom Killers of the Flower Moon.

Taylor Swift bola v kinách v USA a Kanade aj tento víkend na prvom mieste v zárobkoch (31-miliónový víkend), ale Killers of the Flower Moon videlo počas svojho premiérového víkendu viac divákov v rámci celého sveta (44 miliónov dolárov). V prípade Taylor Swift je to však už druhý víkend, odkedy je v kinách, a celosvetovo má na konte už 160 miliónov dolárov.

Novinke Martina Scorseseho sa počas premiérového víkendu v USA a Kanade podarilo zarobiť 23 miliónov dolárov, pričom zvyšok sveta pridal ďalších 21 miliónov dolárov. Snímka musí ujsť ešte kus cesty, než sa stane ziskovou. Spoločnosť Apple zaplatila za jej nakrútenie 200 miliónov dolárov (plus ďalšie neznáme náklady na reklamu v desiatkach miliónov dolárov).

Apple bude úspech snímky analyzovať na základe viacerých faktorov, ako celkové tržby z kín, zvýšený záujem o službu Apple TV+ a prípadný nárast predplatiteľov či ohlasy z Hollywoodu a potenciálnych partnerov o úrovni a kvalite spolupráce medzi Applom a Scorsesem.

Na oboch filmoch je zaujímavé, že nevznikli na základe klasického štúdiového modelu. Scorseseho drámu produkovalo štúdio Apple a po niekoľkých týždňoch v kinách sa dostane exkluzívne na streamingovú platformu Apple TV+, zatiaľ čo Eras Tour od Taylor Swift produkovala sieť kín AMC.

Tí úplne obišli hollywoodskych distribútorov a nemusia sa tak s nimi deliť o tržby. Bude zaujímavé sledovať, či to nejako ovplyvní hollywoodsky model a či sa viacero filmárov nerozhodne obísť hollywoodske štúdiá práve týmto spôsobom.