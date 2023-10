Vyskúšali sme vynovený Mercedes GLE v dvoch verziách. Bezkonkurenčný plug-in hybrid a krásne AMG s parádnym zvukom

Redakčný test bol pekný príkladom toho, ako jeden a ten istý model môže reprezentovať úplne iný svet.

Aktuálnu generáciu GLE predstavila značka Mercedes-Benz už v roku 2018. V zmysle tradične zaužívaných postupov tak uprostred jedného generačného cyklu dozrel čas na decentnú modernizáciu, ktorá jemne vylepšuje vzhľad, pridáva nové technologické prvky výbavy a prináša aj technické novinky. My sme sa k modernizovanému SUV dostali medzi prvými, a to dokonca k dvom rozdielnym modelom.

Praktickejšie GLE bolo v klasickej karosárskej verzii a s prevratným plug-in hybridným pohonom, zatiaľ čo druhý exemplár zastupuje atraktívnejšie orientované GLE Coupé v športovo ladenom vyhotovení od AMG. Prinášame ti podrobný test GLE 350de 4Matic a GLE 53 AMG Coupé.





Zdroj: Refresher/martinzmartina

Len kozmetické vylepšenia exteriéru

Z vizuálnej stránky sa navonok obľúbené SUV zmenilo len minimálne, čo potvrdzuje, že aj po rokoch pôsobenia na trhu vyzerá stále veľmi moderne. Ústredným motívom modernizácie je nový predný nárazník a upravené predné aj zadné svetlá. Napriek tomu, že sa medzičasom zmenila grafika výborných Multibeam LED svetiel, GLE ani po facelifte nemá špičkovú technológiu Digital Light, pritom ju už má aj menšie GLC. V žiadnom prípade kvalitu svetiel nespochybňujeme, Mercedes-Benz patrí posledné roky medzi úplnú špičku v tejto oblasti.

Oba testované modely mali športový optický AMG balík, ktorý pridal agresívnejšie tvarované línie. Zatiaľ čo štýlovejšie kupé stálo na 22" mnoholúčových diskoch, hybrid si musel vystačiť s 20" diskami v tradičnom 5-lúčovom tvare. Snehobiely lak, najmä v kombinácii s čiernymi prvkami balíka Night Packet GLE-čku veľmi sekne, no nový alpínsky sivý Manufaktúr lak na kupé vyzeral úchvatne. Novinkou je aj maska s malými hviezdičkami v rámci štruktúry, naopak, AMG variant sa už tradične hrdí vertikálnymi lamelami, čiže tzv. Panamericana Grillom.

Luxus a pohodlie na prvom mieste

V interiéri nedošlo k žiadnym zmenám. Z relevantných noviniek spomeňme 3 – nový dotykový volant, novú generáciu infotainmentu MBUX a prítomnosť kvalitnejších materiálov. Nový volant sa nám veľmi páči, žiaľ, jeho dotykové ovládanie hodnotíme negatívne. Na jednotlivých ramenách je až príliš veľa dotykových plôch, ktorých stláčanie nie je navyše úplne jednoznačné, preto obsluha funkcií neprebieha ideálne a vyžaduje si väčšiu pozornosť.

Zmiešané pocity máme aj z novej grafiky 12,3" digitálnych budíkov. V základnom zobrazení nám rozloženie vyhovuje najviac, pretože tie ostatné sú až príliš futuristické a navyše sa už nedajú prispôsobovať tak ako kedysi. Z hľadiska samotnej grafiky a rozlíšenia je však systém MBUX excelentný, nehovoriac o veľmi dobrej intuitívnosti, opäť ešte sofistikovanejšom hlasovom ovládaní či skvelej 360-stupňovej kamere.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

V ponuke zobrazení na budíkoch aj 12,3" displeji uprostred pribudol nový terénny režim s kľúčovými informáciami o stave vozidla. Okrem toho dva 12,3" displeje zaliate v lepenom skle umožňujú veľmi efektne, prehľadne a jasne monitorovať hybridnú, respektíve AMG technológiu. Špecialitou sú prvky rozšírenej reality – pri aktivovanej navigácii systém priamo do obrazu z prednej kamery umiestňuje navigačné pokyny, ktoré citeľne uľahčujú orientáciu v cudzom prostredí.

Do ponuky pribudli nové farebné vyhotovenia, typy ozdobných dekórov a druhy čalúnenia. I keď interiér naďalej vyzerá totožne, skladba materiálov pôsobila ešte luxusnejšie a príjemnejšie na pohľad aj dotyk – koža Nappa je jemnejšia, vo výsledku sa tak v GLE cítiš ešte útulnejšie ako doteraz. Faktom však je, že niektoré časti palubnej dosky nepôsobia počas jazdy najpevnejšie a sem-tam sme mali možnosť postrehnúť z interiéru jemné pazvuky. V závislosti od výbavy sa dá vybrať aj vyhrievanie a ventilovanie sedadiel a masážna funkcia.

Dva typy pohonu, dva odlišné svety

Hoci ide o to isté vozidlo v odlišnej karosárskej verzii, pohon je úplne iný. Plug-in hybridné GLE 350de 4Matic kombinuje 2-litrový naftový štvorvalec s výkonom 145 kW/197 koní a elektromotor s výkonom 100 kW/136 koní. Výkon celej sústavy v rámci faceliftu nepatrne poskočil na 245 kW/333 koní a 750 Nm. To sú nepochybne veľmi slušné čísla, veď akceleráciu z 0 na 100 km/h zvládne táto verzia len za 6,9 sekundy, jej primárnym poslaním je však skôr úsporná jazda. A tá vie prekvapiť.

Batéria má kapacitu 31,2 kWh, pričom v rámci modernizácie došlo k zlepšeniu efektívnosti práce elektromotora a elektrickej sústavy. To má za následok, že reálny dojazd na čisto elektrický pohon sa v zmysle WLTP predĺžil až na 109 km. Nám sa v praxi podarilo absolvovať 96 kilometrov, čo je na trhu medzi plug-in hybridmi bezkonkurenčný výsledok. Navyše, GLE podporuje až 60 kW DC nabíjanie, čo je opäť v danej oblasti unikátny parameter – z úplnej 0 na 100 percent je možné batériu nabiť za cca 25 minút.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Tým, že batéria si ponecháva svoju energetickú rezervu, štartovanie a rozbeh zastrešuje elektromotor, a to aj v čase, keď displej ukazuje nulový elektrický dojazd. Ak plynový pedál zošliapneš razantnejšie, respektíve ho pretlačíš do druhej polohy, je jedno, aký máš zvolený režim, a štafetu preberie naftový štvorvalec. Ten má síce surovejší zvukový prejav, ale tiež sa vyznačuje úžasnou efektívnosťou – dlhodobo (bez pravidelného nabíjania) dokáže byť priemerná spotreba paliva na úrovni okolo 7 litrov, čo je perfektný údaj.

Palivová nádrž má slušných 65 litrov, takže len na naftu vieš spraviť 800 – 900 km. Samozrejme, všetko závisí od pravidelnosti nabíjania, pretože cca 100-kilometrový elektrický dojazd umožňuje pri krátkych trasách používať vozidlo len v elektrickom režime pokojne aj niekoľko dní bez dobíjania. Ak zoberieme veľkosť batérie, podporu DC nabíjania a elektrický dojazd, tak GLE 350de 4Matic stále patrí medzi to najlepšie, čo sa medzi plug-in hybridmi aktuálne dá kúpiť. Jediný relevantný mínus tejto verzie je jej váha – pre batériu a elektromotor vážil testovaný model až 2 850 kg.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Naopak, Mercedes-AMG GLE 53 4Matic je iný. Kupé v športovej verzii to na úspornosť veľmi nehrá. Síce je pravdou, že prítomná mild-hybridná technológia, ktorá prišla s modernizáciou, vie docieliť lepšiu hospodárnosť (so spotrebou sa dá hravo dostať pod 10 litrov), v tomto prípade je témou dňa dynamika. 53-ka sa spolieha na 3-litrový radový benzínový šesťvalec s výkonom 320 kW/435 koní a 560 Nm, ktorému ešte pridáva extra výkon 20 koní a 250 Nm práve 48 V sieť so štartér generátorom.

Veľké SUV s karosériou pripomínajúcou kupé tak dokáže vystreliť z 0 na 100 km/h len za približne 5 sekúnd a uháňať rýchlosťou až 250 km/h. Benzínový šesťvalec sa navyše hrdí krásnym hrubým zvukom, žiaľ, na voľnobehu ho drží na krátko softlimiter. Vďaka vzduchovému podvozku sa GLE vo všeobecnosti vyznačuje skôr komfortnou a veľmi plavnou jazdou, AMG vyhotovenie prináša viac tuhosti. Stále však zďaleka nejde o tvrdý podvozok, práve naopak, niekedy by sme možno predsa len prijali väčšiu podvozkovú istotu.

GLE je však aj v AMG verzii stále predovšetkým komfortným a všestranným SUV s luxusným interiérom, ktoré vie potešiť športovými jazdnými vlastnosťami. Za danú kvalitu a pokrokové technológie si však Mercedes-Benz vypýta patričnú sumu – testovaný plug-in hybrid stál 120 786 €, zatiaľ čo 53-ka až 128 688 €.