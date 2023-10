Netflixu pribudlo takmer 9 miliónov predplatiteľov. Chystá však zdražovanie

Netflix sa chváli, že má už takmer 250 miliónov predplatiteľov. Ani jedného z nich však nepoteší novými cenami.

Netflix hlási nesmierne úspešný štvrťrok. Pribudlo mu 8,76 milióna predplatiteľov. Celkovo má už 247,15 milióna predplatiteľov. Spoločnosť zaznamenala aj zvýšenie hodnoty akcií a celkovo prekonali všetky finančné predpovede vrátane tých vlastných.

Netflixu sa celkom vydaril aj ich účet s reklamami. Tie fungujú v 12 krajinách. 30 % nových predplatiteľov v týchto teritóriách si zvolilo práve Netflix s reklamami.

Za posledné dve štvrťročné obdobia pribudlo Netflixu vyše 15 miliónov predplatiteľov. Môže za to viacero faktorov, a to ako obľúbené seriály (Suits, One Piece, Lupin, Sex Education...), tak fakt, že v USA, Kanade a ďalších krajinách začali s obmedzovaním zdieľania účtov.

Netflix zároveň oznámil ceny pre niektoré zo svojich trhov vrátane USA a Kanady (Slovákov sa zmeny zatiaľ nedotknú). Basic plán narastie z 9,99 $ na 11,99 $ mesačne a Premium narastie z 19,99 $ na 21,99 $. Netflix s reklamami aj Standard plán nezdražia a aj naďalej stoja 6,99 $, respektíve 15,49 $ mesačne.