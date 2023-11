Ako je na tom tvoja imunita na jeseň? Toto ti radí odborníčka na výživu

Chceš jesť o niečo zdravšie? Stačí urobiť pár zmien v jedálničku, aby bolo tvojmu telu dopriate viac vitamínov a získalo dostatok energie na celý deň.

V prvom rade, zabudni na diéty, zákazy a hladovanie. O tom vyvážená životospráva naozaj nie je. Tvoje telo nemá rado extrémy, najlepšie preto urobíš, ak sa zameriaš na malé úpravy. Napríklad si na tanier pridáš viac ovocia a zeleniny. Dopraješ si krátku prechádzku na čerstvom vzduchu. Alebo dnes pôjdeš spať pred polnocou. Neznie to vôbec zložito, či?

„S príchodom sychravých jesenných dní sa zvyšuje riziko ochorenia na chrípku či nádchu. Obranyschopnosť organizmu si však môžeme podporiť aj pestrou a vyváženou výživou. Bohatým obsahom ochranných látok sa vyznačuje najmä ovocie a zelenina. Preto by mali byť súčasťou takmer každého denného pokrmu,“ vysvetľuje odborníčka na výživu Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

Aj svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča zjesť minimálne 400 g čerstvého ovocia a zeleniny za deň, ideálne v piatich menších dávkach. Zo štatistík vieme, že takmer polovica slovenských dospelých denne prijme menej ako jeden kus. Nečudujme sa, že nám chýba vláknina a vitamíny.

Konzumácia ovocia a zeleniny preukázateľne znižuje pravdepodobnosť vzniku obezity, srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky 2. typu a rôznych druhov rakoviny, píše WHO. Začni ich pridávať ku každému jedlu, v surovom alebo varenom stave, a stav na pestrosť. Výborným tipom na sychravé jesenné dni sú zeleninové nátierky či ovocné smoothie.

Tipy na vyvážené stravovanie

Mlieko a mliečne výrobky obsahujú dôležité živiny ako bielkoviny, vápnik, ďalšie minerály a stopové prvky. Nízky príjem vápnika, spojený s nízkou hladinou vitamínu D v krvi, súvisí s nižšou minerálnou hustotou kostí. Nedostatok bielkovín zase môže stáť za oslabením organizmu.

Pozor - niektoré syry, smotana, maslo či šľahačka môžu mať vyšší obsah tuku, tie jedz radšej s mierou. Mliečne výrobky s nižším obsahom tuku a bez pridaného cukru si naopak dopraj čo najčastejšie.

Ak sa doteraz vyhýbaš chlebu, nerob to. Stav na kvalitu a preferuj celozrnné pečivo, chlieb, cestoviny a ryžu. Vedel si, že konzumácia potravy na rastlinnej báze, s vysokým obsahom vlákniny súvisí s nižším rizikom rakoviny hrubého čreva? Podľa NPZ si Slováci už niekoľko rokov držia popredné miesta vo výskyte tohto ochorenia v rámci celého sveta.

Do zdravej výživy patria aj tuky, no nie je jedno, aké. Vyberaj si kvalitné rastlinné, ako je olivový alebo repkový olej, a primerane konzumuj aj orechy a semená. Netreba veľa, denná dávka pre ženu je napríklad sedem kusov mandlí, pre muža okolo jedenásť. Nezabúdaj však na skryté tuky v údeninách, sladkostiach, omáčkach a hotových jedlách. Tie by sa na tvojom tanieri mali objavovať iba výnimočne.

