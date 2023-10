Jason Momoa chcel údajne vyhodiť Amber Heard z Aquamana 2. Opitý sa vraj obliekol za Johnnyho Deppa a robil si z nej srandu

Z nakrúcania Aquaman 2 prichádzajú ďalšie šialené správy a špekulácie. Tentoraz sú na čele Jason Momoa, Amber Heard a Elon Musk.

Jason Momoa sa na natáčaní Aquaman and the Lost Kingdom údajne obliekol za Johnnyho Deppa a robil si srandu z Amber Heard. Magazín Variety prišiel so zákulisnými informáciami o výrobe poslednej komiksovky zo sveta DCEU.

Tvrdenia o opitom Momoovi s prsteňmi na rukách a výzorom Deppa pochádzajú z poznámok zo sedení Amber Heard a jej terapeutom. Ich pravdivosť sa nedá overiť, no vzhľadom na to, že Heard o Deppovi klamala aj na súde, sa jej dá veriť len ťažko. Zdroje Variety z prostredia filmu tiež tvrdia, že Momoa si síce rád vypije pivo, ale je profesionál a nikdy neprišiel do štúdia opitý. Rovnako vylučujú, že by vedeli o situácii, keď sa prezliekal za Johnnyho Deppa.

V dokumentoch z jej sedení so psychológom uvádza aj to, že na ňu bol nahnevaný režisér James Wan a že sa pre súdny spor s Deppom necítila na pľaci dobre. Tam však pravdepodobne ani nemala byť.

Režisér James Wan ju vraj chcel po skúsenostiach z jednotky vyhodiť. S Jasonom údajne nemala dostatočnú chémiu.

Prečo teda Heard zostala súčasťou pokračovania? Tu už veci začínajú naberať ozaj bizarný spád. Do situácie sa mal zapojiť bývalý priateľ herečky Elon Musk. Ten podľa Variety poslal svojho zástupcu, aby štúdiu Warner Bros. odovzdal jeho rozhorčené stanovisko s vyhrážkami.

Warner Bros. údajne cúvlo a Heard z filmu nevyhodili, avšak dostala menej významnú rolu ako v jednotke (v doterajších traileroch je len v jednom krátkom zábere). Variety hovorí o minimálne dvoch jej scénach, ktoré z filmu zmazali (akčná scéna s Black Mantom a milostná scéna s Aquamanom).

O problémoch v produkcii tohto filmu by sa zrejme dala napísať rozsiahla reportáž. Nakoniec, tento blockbuster pretáčali už 3-krát (väčšina blockbusterov sa dotáča/pretáča iba raz), a jeho rozpočet sa nafúkol o desiatky miliónov dolárov. Ako to nakoniec dali tvorcovia dohromady a či to nebude totálne fiasko zistia diváci už v decembri, keď sa film dostane do kín.