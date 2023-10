Arnold Schwarzenegger musel na nakrúcaní Barbara Conana hrýzť mŕtve supy: „Bolo to príšerné natáčanie,“ sťažuje sa herec

Arnold Schwarzenegger urobil pre svoju filmovú kariéru maximum.

Arnold Schwarzenegger vo svojej novej knihe „Be Useful: Seven Tools for Life“ spomína na tie najbláznivejšie veci, ktoré musel ako herec urobiť. Vyčnieva najmä zážitok z natáčania filmu Barbar Conan. Magazín Insider odtiaľ vytiahol Arnieho spomienky na to, ako musel na nakrúcaní hrýzť skutočné mŕtve supy.

„Naučil som sa jazdiť na koňoch, ťavách aj slonoch. Cvičil som skákanie po skalách, lozenie aj hojdanie na lanách či ako padať z veľkej výšky. Popritom ma režisér John Milius nútil robiť všelijaké hrozné veci. Plazil som sa medzi kameňmi, dokým mi nekrvácali ruky. Utekal som pred besnými psami, ktoré ma chytili a odvliekli do tŕnistých porastov. Hrýzol som mŕtveho supa a po každej klapke som si musel čistiť ústa alkoholom, na čom by si organizácia PETA zgustla. Hneď v prvý deň som si natrhol kožu na chrbte, čo si vyžiadalo 40 stehov.“

Arnold spomínal aj ostatné filmy, ako keď sa pri nakrúcaní Terminátora učil strieľať tak často, až docielil, že pri výstreloch už ani nežmurkal. Všetky akčné scény navyše najprv absolvoval s utierkou na očiach, aby sa ich naučil naspamäť.