Videli sme prvé 2 časti 7. série Ricka a Mortyho týždeň pred ostatnými. Ako sa seriál zmenil po výpovedi kľúčovému tvorcovi?

Ako sa začala siedma séria Ricka a Mortyho a ako veľmi budú prekážať nové hlasy hlavných postáv?

Rick and Morty už zďaleka nie je takým zázrakom, akým bol pri vydaní. Animovaná sci-fi komédia vtedy pobláznila hlavy. Postupne sa z nej však vytratila údernosť prvých sérií a neuveriteľná kadencia originálnych nápadov a hlášok. Dôvodom je pravdepodobne aj to, že sme si na charaktery Ricka a Mortyho zvykli a divákov je potom náročnejšie prekvapiť. Seriál je však stále nadmieru kvalitný a stojí za pozornosť.

Minulý rok prepustili spolutvorcu Justina Roilanda. V americkej Kalifornii ho obvinili z fyzického útoku, pri ktorom nemenovanej žene údajne spôsobil viaceré zranenia. Roiland už posledné roky nepracoval na príbehu seriálu či scenári, ale stále prepožičiaval hlas hlavným postavám Rickovi a Mortymu a viacerým vedľajším.

Zdroj: Adult Swim

Tvorcovia mohli jeho postavy buď preobsadiť, alebo sa pokúsiť napodobniť jeho herecký výkon pomocou rôznych imitátorov. Vybrali si druhú možnosť, no doteraz neoznámili, kto Roilanda vlastne nahradil.

Nevieme to ani my, hoci sme už videli prvé dve časti siedmej série. Na konci epizód totiž chýbali titulky. Môžeme však už teraz smelo povedať, že imitátori odviedli brilantnú prácu a miestami nie je vôbec poznať, že sa herci vymenili. Iste, hlasy Ricka a Mortyho sú znateľne iné, no nie je to počuť v každej scéne a väčšinou nejde až o taký obrovský rozdiel.

Po chvíli sme si na to zvykli a vnímali sme to už len pri scénach a dialógoch, kde napríklad Rick zvyšoval hlas alebo mali jednotlivé postavy predviesť svoje slávne hlášky či slovné spojenia s výrazným zafarbením hlasu. Tieto veci imitátori nedokázali napodobniť, a tak nás to trochu „vyhadzovalo z deja“.

Fanúšikovia, ktorí boli zvyknutí na ich hlasy, to môžu vnímať ako rušivý element. Nie je to však nič, pre čo by mal niekto seriál prestať sledovať, pretože by si ho už nedokázal užiť.

Zdroj: Adult Swim

Rick a Morty sa okrem hlasov totiž nijako nezmenil. Stále je to rovnaký štýl seriálu s úžasnými nápadmi, ktorý sa snaží divákov prekvapiť. Bohužiaľ, v prvej epizóde sa ich snaží viac potešiť ako prekvapiť. Akoby sa ňou tvorcovia chceli poďakovať za priazeň fanúšikov a dali do nej viaceré obľúbené postavy z predošlých sérií.

Bohužiaľ, vôbec to nefungovalo, nebolo to ani veľmi vtipné a dej to nepotreboval. Prvá časť je tak trochu nepodarený fan service, a preto je dôležité počkať si na druhú, ktorá je už klasicky zábavná a šialená.

Hodnotiť seriál po dvoch častiach nemá význam. Už teraz je však jasné, že Ricka a Mortyho sa stále oplatí sledovať a že je to stále ten istý zábavný sci-fi seriál, aj keď už jeho nové časti nespôsobujú také výbuchy smiechu ako kedysi.