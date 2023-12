RECENZIA: 7. séria Ricka a Mortyho vrátila seriál na vrchol. Je v nej však aj najhoršia epizóda celého seriálu

Zmenilo sa niečo na seriáli Rick a Morty po tom, čo ho opustil jeden z tvorcov a hlavný herec?

Nič katastrofálne sa nekoná. Diváci sa toho obávali, ale siedma séria skvelého sci-fi seriálu Rick a Morty je aj naďalej veľmi kvalitná. Nezmenilo sa to ani po odchode jedného z tvorcov Justina Roilanda, ktorého vyhodili po problémoch so zákonom. Roiland už údajne na príbehu veľmi nepracoval, no daboval viacero postáv vrátane Ricka a Mortyho.

Tvorcovia jeho hlas nepreobsadili niekým novým. Namiesto toho najali imitátorov, ktorí ho úžasne napodobnili. Po niekoľkých epizódach sa už nedá rozoznať, ktorý je ktorý, takže nové hlasy vôbec neprekážajú.

Problematická je však prvá epizóda, ktorá sa zamerala na osud postavy Mr. Poopy Butt-hole. Ide o obľúbenú postavu fanúšikov, no tvorcovia okolo nej vyskladali nezaujímavú a nevtipnú epizódu. Obavy zo zlého začiatku našťastie vystriedalo nadšenie po tej druhej. Tretia časť bola v rámci kvality seriálu priemerná, no štvrtá a piata ukázali, že tvorcovia stále oplývajú genialitou a skvelými originálnymi nápadmi.

Zdroj: Adult Swim/HBO

Vo štvrtej sa Rick a Morty dostali na planétu, v ktorej sa vnútornosti ľudí zmenia na dokonalé špagety po tom, čo spáchajú samovraždu. V piatej sa nečakane objavil Prime Rick, hlavný záporák celého seriálu. Udalosti tejto epizódy prekvapili všetkých fanúšikov, keďže došlo k očakávanému rozuzleniu. To však naštartovalo ďalšiu príbehovú líniu – ďalší psychický prerod Ricka.

V posledných epizódach došlo k charakterovému rastu aj v prípade Mortyho. Ten v ostatnej epizóde čelí svojim démonom a zisťuje, čoho sa vlastne najviac bojí a ako ho to obmedzuje ako človeka.

Skvelá bola aj šiesta či deviata epizóda, no siedma za veľa nestála a ôsma bola zrejme v top 3 najhorších epizód celého seriálu. Kolísanie kvality je teda veľkým problémom inak skvelej série, v ktorej tvorcovia poriadne pohli s príbehom, niekoľkokrát nás nahlas rozosmiali (vtip s Jeffreym Dahmerom je absolútne brilantný a nezabudnuteľný) a vymysleli aj originálne sci-fi nápady.

Zdroj: Adult Swim/HBO

Tvorcovia v tejto sérii odignorovali všetky ostatné postavy. Dialógy Beth, Jerryho a Summer by sa dali spočítať na prstoch oboch rúk. Obzvlášť v prípade Jerryho je to škoda, keďže jeho epizódy a nepremyslené činy sú vždy zdrojom veľkej zábavy.

Úroveň animácie je už tradične na veľmi vysokej úrovni. Seriál si z technického hľadiska udržiava konzistentnú vysokú kvalitu naprieč všetkými sériami. Po zhodnotení všetkých hlavných plusov a mínusov udeľujeme siedmej sérii sedem a pol bodu z desiatich. Nebyť „katastrofálnych“ dvoch epizód (prvá a ôsma), bolo by to o bod viac.