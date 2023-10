Takto veľmi nás marvelovka už dlho nebavila. 2. séria Lokiho sa začala úžasnou prvou epizódou

Videli sme prvú časť druhej série Lokiho. Postaví sa Marvel konečne na nohy alebo je to ďalší nudný seriál?

Seriál Loki je späť a dokazuje, že kvalita prvej série nebola náhodná, aj keď na tej druhej už robia iní scenáristi a režiséri. Prvá časť novej série nás totiž zaujala ako už dávno žiadna novinka nielen od Marvelu, ale celkovo od Disney+.

V úvode druhej série sa toho na obrazovke deje príliš veľa. Diváci urobia najlepšie, ak si znovu pozrú prvú sériu, respektíve pozrú si na internete dlhšiu rekapituláciu predošlého deja. Na Disney+ síce jedna je, ale je veľmi krátka. Rozhodne nestačila na dostatočné rozpamätanie sa na udalosti z prvej série (najmä pokiaľ ide o pravdu o organizácii TVA).

Tento problém sa ešte zvýrazňuje v ďalšom priebehu epizódy, ktorá na divákov vrhá jedno vysvetlenie za druhým. Tvorcovia sa snažia divákom povedať, prečo Loki kĺže v čase do minulosti a do budúcnosti, ako tomu zabrániť a zachrániť ho, no úprimne, asi sme to ani my úplne nepochopili.

Zdroj: Marvel

Asi na tom ani nezáleží, lebo Marvel znovu mení pravidlá cestovania v čase, ktoré nastolili v Avengers: Endgame. V súčasnosti je už jedno, aké fyzikálne a magické zákony v tomto svete platia. Treba to ignorovať a užívať si, akým zábavným štýlom to tvorcovia prezentujú.

Občas nebolo úplne jasné, čo sa na plátne deje. V TVA prebieha akýsi boj o moc, Loki preskakuje v čase, nová postava Ouroboros (prezývaný OB) vysvetľuje zložité technické veci, agent Mobius musí vojsť do nejakej miestnosti ovplyvňujúcej časovú kostru v špeciálnom obleku a OB musí zatiaľ zatvoriť oceľové dvere, pretože bez toho nemôže niečo opraviť? Prvá epizóda je značne chaotická a tvorcovia nestíhajú poriadne vysvetliť, čo sa v nej deje. Napriek tomu sa na to všetko dobre pozerá.

Môžu za to najmä skvelí herci a postavy, ktoré sme si za tie roky stihli obľúbiť. Tom Hiddleston už klasicky zvláda rolu Lokiho na jednotku s hviezdičkou, avšak vzhľadom na významné dejové dianie nemá veľmi priestor na svoje vtipné eskapády. Je to však logické, keďže hrozí zánik sveta a úmrtie jeho blízkych.

Zdroj: Marvel

V debutovej časti sú takmer všetky hlavné postavy z prvej série vrátane nováčika OB-ho. Hrá ho oscarový Ke Huy Quan (Everything, Everywhere, All at Once), ktorý ukazuje, že Oscara nedostal náhodou. Vyzdvihuje úroveň každej scény, v ktorej sa nachádza, a už teraz sa tešíme, čo predvedie ďalej.

Prvá epizóda má azda najrýchlejšie tempo zo všetkých marvelovských seriálov, keď sa neustále niečo deje, postavy sa v deji hýbu vpred míľovými krokmi a nestíhajú sa ani zastaviť, aby sa vydýchali. Prvú epizódu sme zhltli bez jedinej chvíle nudy. Mysteriózny príbeh je zaujímavý od začiatku a poriadne nakopol stávky celého sveta Marvelu, v ktorému opäť hrozia nebezpečné veci.

Prvé štyri časti Lokiho už videlo viac recenzentov (my sa na ne chystáme cez víkend), ktorí majú dosť rozdielne názory. Nechceme teda predbiehať a tvrdiť, že to bude konečne skvelý marvelovský seriál. Viacerí recenzenti tvrdia, že ďalšie časti kvalitu výrazne stiahnu dole, ale taký skvelý štart do druhej série sme si ani nepredstavovali. Loki v nás znovu vyvolal záujem o širší svet Marvelu, ale najmä nás zaujal svojím zábavným štýlom a réžiou.