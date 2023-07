Warner Bros. prerábalo Aquamana 2 už trikrát. Bude to najväčší prepadák DC?

Aquaman 2 môže dopadnúť veľmi zle. Film prerábali už 3x, čo je veľmi nevšedné.

Aquaman and the Lost Kingdom je očakávané pokračovanie obľúbenej komiksovky s Jasonom Momoom v hlavnej role. Snímka má po viacerých odkladoch doraziť do kín už v decembri 2023, no premiére prechádzajú veľké problémy.

Zdroje magazínu The Hollywood Reporter tvrdia, že tvorcovia museli film prerábať už trikrát (ironicky, vedenie DC štúdií sa od začiatku príprav snímky vystriedalo tiež už trikrát). Tri pretáčky sú veľmi nevšedné aj pre najväčšie hollywoodske blockbustery, čo značí, že film mal/má veľké problémy.

Testovacie projekty doteraz vždy dopadli zle a divákom sa snímka nepáčila. Tvorcovia z nej nakoniec odstránili aj oboch Batmanov. V istom bode sa vo filme mali objaviť Batmani v podaní Bena Afflecka aj Micheala Keatona, ale v najnovšej verzii už nie sú.

Na posledné pretáčky dohliadal aj nový šéf štúdia James Gunn a hovorí sa o tom, že film si konečne našiel správne tempo a nie je to až také zlé ako doteraz. Aquaman 2 bude posledným filmom zo sveta DCEU. V lete 2025 následne naštartuje nový, prepojený filmový, seriálový a videoherný svet DC Universe film Superman: Legacy od režiséra a scenáristu Jamesa Gunna (trilógia Strážcovia galaxie).