Kto nahradí Henryho Cavilla ako nový Superman? DC oznámilo mená hercov postáv Clarka Kenta a Lois Lane v Superman: Legacy

Warner Bros. a DC odhalilo hercov stvárňujúcich postavy Clarka Kenta alias Supermana a Lois Lane v pripravovanom superhrdinskom filme Superman: Legacy. Deadline informuje, že sú nimi David Corenswet (The Politician, Pearl) a Rachel Brosnahan (Marvelous Ms. Maisel). David má 29 rokov a Rachel 32 rokov.

Snímka Superman: Legacy, ktorá bude reštartom komiksového sveta DC Universe, vyjde v roku 2025. O scenár a réžiu sa postará James Gunn (trilógia Strážcovia galaxie), ktorý je zároveň šéfom štúdia DC, a bude sa starať o prepojený filmový, seriálový a videoherný vesmír (má podobnú rolu ako Kevin Feige v Marvel Studios).

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj