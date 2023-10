Fandíš gamingu? Toto sú noví majstri Slovenska v e-športoch

Ôsmy ročník majstrovstiev Slovenska v e-športoch pozná svojich víťazov. Okrem fandenia pri napínavých dueloch si si mohol zalietať s dronmi či odfotiť sa s cosplayerkou.

Aj ty sa ešte stretávaš so stereotypom, že gaming je len zabíjanie času pred počítačom alebo hracou konzolou? „Je to šport v pravom slova zmysle s perspektívnou budúcnosťou,“ vysvetľuje Tomáš Boleček, organizátor 8. ročníka majstrovstiev Slovenska v elektronických športoch CS:GO. Dokazuje to aj neustále rastúci záujem o elektronické športy nielen vo svete, ale i doma na Slovensku. Okrem hráčov a divákov sa o tento druh súťaženia začínajú zaujímať aj veľké firmy.

Podobne to bolo i na tohtoročných majstrovstvách Slovenska v elektronických športoch z prelomu septembra a októbra, kam si prišli zmerať sily tí najlepší z najlepších v hre CS:GO. Gaming opätovne zažíva veľký boom. Nárast popularity získal najmä vďaka Youtubu a streamovacej platforme Twitch. Hráči sa združujú v kluboch alebo tímoch a pri vrcholových turnajoch súťažia o pomerne veľké finančné odmeny. Aj teraz si víťazný tím odniesol nielen trofej, ale aj 10-tisícovú finančnú odmenu.

Zdroj: Y-Games

Ten, kto sa prišiel pozrieť na majstrovstvá, si však užil oveľa viac ako len sledovanie napínavých herných turnajov. Ako často máš napríklad možnosť pilotovať dron, a to ešte cez prekážky? Počas majstrovstiev ju dostal každý, kto po tom zatúžil. „Letieť s dronom cez prekážky bolo náročnejšie ako v exteriéri, ale bol to super zážitok,“ chválila si návštevníčka zo Serede atrakciu, ktorú našla v zóne Slovenskej sporiteľne, jedného z hlavných partnerov podujatia. O dron racing s možnosťou stať sa pretekárom budúcnosti bol veľký záujem. Podobne ako o fotoprint s cosplayerkou.

Rasťo Benka z marketingového oddelenia najväčšej digitálnej banky na Slovensku vysvetľuje, prečo podporili tento event: „Elektronické športy vnímame ako segment, do ktorého ako digitálny líder patríme a zároveň vďaka nemu máme možnosť osloviť mladú cieľovú skupinu. Je to silný trend, pri ktorom chceme byť aj do budúcna.”

Zdroj: Y-Games

Pre agentúru Yvents, ktorá event organizovala, bola Slovenská sporiteľňa jasnou voľbou na spoluprácu. „Majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch sa pred rokom presťahovali do Nitry. Keďže sa všetky podobné akcie konajú primárne v Bratislave, získali tak väčší dosah. Slovenská sporiteľňa má pokrytie vo všetkých regiónoch a orientuje sa na budúcnosť a mladých ľudí. Naša spolupráca vznikla veľmi prirodzene,“ hovorí Tomáš Boleček.

V 8. ročníku majstrovstiev Slovenska v elektronických športoch CS:GO si zahralo šesť elitných tímov z Česka a zo Slovenska. Trofej a finančnú odmenu v hodnote 10-tisíc eur si odniesol tím Dynamo Eclot, obhajca titulu z minulého roka. Vo finále si zmeral sily s tímom Unity, ktorý sa na turnaj dostal vďaka divokej karte od rozhodcov. Výsledné skóre 2 : 0 pre Dynamo Eclot potvrdilo, že mu víťazný titul zaslúžene patrí.

Zdroj: Y-Games

Gaming však nie je len o získaní tzv. prize money, teda o výhernej sume. Fanúšikovia gamingu sa zhodujú, že popri potenciálnej kariére má hranie hier množstvo ďalších benefitov. Hráči si trénujú tímovú prácu, logiku a postreh. Rozširujú si aj svoje jazykové schopnosti. „Hry ma naučili angličtinu lepšie ako niekoľko rokov v škole. Navyše mám vďaka gamingu množstvo kamarátov po celom svete,“ dodal o e-športoch jeden z návštevníkov majstrovstiev Slovenska.