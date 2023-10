Takých zlých hercov sme nevideli už dávno. Seriál Gen V má zaujímavý príbeh a nechutné scény plné krvi, rovnako ako The Boys

Videli sme prvé tri časti superhrdinského seriálu Gen V. Oplatí sa pozerať spin-off The Boys, alebo ide o zbytočné rozšírenie príbehu?

Gen V chce byť zmesou Euphorie a The Boys, ktorého je spin-offom. Tento seriál však za svojím starším bratom výrazne zaostáva. Je v ňom podstatne menej akcie, menej dobrých postáv, slabšia réžia a miestami slabučké herecké výkony. Výhovorka, že seriál je o mladých postavách, ktoré hrajú mladší herci, nemôže prejsť. Veľa iných seriálov dokázalo nájsť talentovaných a šikovných mladých hercov.

Gen V zobrazuje tínedžerov a mladých dospelákov na univerzite pre superhrdinov. Užívajú si tam sex, drogy, alkohol a svoje schopnosti. Na pozadí toho sa však na univerzite deje niečo zlomyseľné a mnohí študenti preto trpia.

Herci sú najslabšou časťou seriálu

Herci v Gen V miestami pôsobia kostrbato, nevýrazne a s amatérskym prednesom ako vystresovaní nováčikovia z hereckej školy. Častokrát nezvládajú predať dramatické scény a majú nepresvedčivý prednes. S problémami, s akými sa v seriáli vyrovnávajú, by mali byť pre divákov postavy sympatickejšie. Bohužiaľ, práve ich nedostačujúce herecké výkony tomu bránia.

Seriálu sa dá odpustiť aj to, že má menší rozpočet a oveľa menej akčných scén. Divákov možno sklame aj o čosi menej kvalitná réžia v porovnaní s The Boys. Režiséri mohli lepšie spracovať príbehové zvraty, samotnú zápletku a ponúknuť hlbší pohľad na útrapy mladých hrdinov, ktorých trápia dosť depresívne problémy, ako sebapoškodzovanie či poruchy s príjmom potravy. V prvých troch z celkových ôsmich epizód však v týchto témach tvorcovia nejdú dostatočne do hĺbky.

Seriál spracoval sebapoškodzovanie veľmi plytko a nešťastne

Obzvlášť komplexná problematika sebapoškodzovania by si zaslúžila hlbšie preskúmanie. Hlavná postava Marie dokáže manipulovať s krvou, no ak sa k nej chce dostať, musí sa porezať. Rozhodne nestačí, aby bolo pred každou epizódou upozornenie, že sa v nej nachádzajú scény so sebapoškodzovaním. Seriál by mal divákom lepšie odkomunikovať vážnosť sebapoškodzovania, jeho následky a všetko s tým spojené.

Marie sa reže aj vtedy, keď svoje schopnosti nepotrebuje. Stačí, že sa v jej živote deje niečo frustrujúce alebo stresujúce, a chytá do ruky nôž, len aby si uľavila. Napriek tomu, že tieto zranenia musia byť bolestivé, Marie sa tvári, ako keby jej niekto dal frčku do nosa.

Mimo týchto negatív je Gen V zábavný seriál s pútavým príbehom. V jeho centre je spomínaná Marie, ktorá v živote zažila peklo. Po veľkej snahe sa dostane na špeciálnu univerzitu pre ľudí s nadprirodzenými schopnosťami. Marie sa tam zoznámi s nadanými, ale aj zlomyseľnými tínedžermi. Po preflámovanej noci s trojicou najpopulárnejších hrdinov na škole sa dostane do problémov.

Seriál si zaslúži pochvalu za to, že v tomto bode neskĺzol do klasického klišé, keď je hlavný hrdina taký dobrák, že riskuje svoju budúcnosť, len aby pomohol cudzincom. Marie sa svojim novým známym obráti chrbtom a doslova im povie, že nebude riskovať všetko, čo po niekoľkoročnej snahe dosiahla kvôli ľuďom, ktorých pozná niekoľko hodín.

Marie sa zaujíma primárne o seba a urobí niekoľko sebeckých rozhodnutí. Divák jej to však nebude veľmi vyčítať, keďže chápe, aké dôležité je pre ňu konečne sa v živote niekam posunúť.

Zaujmú aj ostatné postavy, ako napríklad Jordan, ktorý dokážu meniť svoje pohlavie, pričom každé z nich má inú schopnosť. Takmer každej postave s nadprirodzenými schopnosťami dokázali tvorcovia vytvoriť príbehové pozadie zobrazujúce tragické následky či zrod ich schopností. Ide tak o komplexné charaktery, ktoré majú psychické problémy.

Seriál prekvapí aj niekoľkými podarenými príbehovými zvratmi. Spomínaných akčných scén nie je veľa, ale pri drvivej väčšine z nich sa tvorcovia kreatívne vyhrali so schopnosťami postáv. Hrdinovia ich využívajú originálnym spôsobom a tvorcovia do toho nezabúdajú zakomponovať pre tento svet už klasické, morbídne scény plné krvi a vnútorností.

Gen V zatiaľ nenapĺňa svoj plný potenciál, ale celková kvalita seriálu, zaujímavý príbeh a postavy nás zaujali natoľko, že seriálu dávame palec hore a môžeme ho divákom odporučiť. Sme zvedaví, ako bude dej napredovať, aké ďalšie zvraty prídu a ako sa spin-off prepojí s hlavným seriálom The Boys (tvorcovia potvrdili, že v Gen V napríklad uvidíme Soldier Boya z tretej série The Boys).

Fanúšikovia The Boys môžu Gen V vnímať ako béčkovejší spin-off, ktorý však stojí za ich pozornosť a užiť si ho môžu aj tí, ktorí The Boys nepozerajú.