Najlepšie filmy do konca roka budú v kine a na Netflixe

Toto sú najočakávanejšie filmy do konca roka. Na ktoré sa tešíme najviac a ktoré si pozrie najviac ľudí na svete?

Do kín a na streamingové služby do konca roka zamieria fantastické filmy. Na viacero očakávaných indie filmov či adeptov na Oscara si pritom počkáme až do budúceho roka. Napríklad najlepšie hodnotený film roka Poor Things s Emmou Stone bude zrejme premiérovať až na budúci rok. Aj napriek tomu do konca roka ešte vyjdú desiatky peciek.

Saw 10 – 5. 10. (réžia: Kevin Greutert)

Vzhľadom na to, že sa vracia Jigsaw ako hlavný záporák, môže ísť o jeden z najlepších dielov celej hororovej série. Rovnako ako v predošlých častiach, aj tu budú obete čeliť dileme, či si veľmi ublížiť alebo zomrieť.

Fair Play – 13. 10. (réžia: Chloe Domont, Netflix)

Keď sa objaví možnosť povýšenia v nemilosrdnej finančnej firme, vzťah milencov Emily (Phoebe Dynevor) a Lukea (Alden Ehrenreich) začne prechádzať do niečoho hrozivého. Okamžite sa zmení dynamika ich vzťahu a boj o povýšenie spôsobí aj snahu oboch o pocit nadradenosti v ich vzťahu. Fair Play získalo ovácie na filmových festivaloch.

Anatómia pádu – 19. 10. (réžia: Justine Triet, kino)

Vynikajúca dráma zobrazuje manželstvo na pokraji krachu, ktoré ukončí tragédia a smrť manžela. Z vraždy obvinia jeho ženu, ktorá musí čeliť tlaku verejnosti aj poroty na súde. Film sme videli v Karlových Varoch a aj na Cinematiku a môžeme povedať, že emotívne rozpitváva vzťahy a je vycibrenou charakterovou štúdiou s fantastickými hercami.

Killers of the Flower Moon – 19. 10. (réžia: Martin Scorsese, kino + Apple TV+)

Leonardo DiCaprio sa zamiluje do pôvodnej obyvateľky Ameriky z kmeňa Osage. Miestnych začínajú vyvražďovať belosi po tom, čo na ich území objavia ropu. Prípad začne vyšetrovať aj FBI. V kritikmi ocenenom filme si zahrali aj Lily Gladstone, Robert De Niro či Brendan Fraser. 99 % divákov by však malo stačiť, že to režíruje Scorsese a hrá tam DiCaprio.