Koľko stál koncert Kontrafaktu v O2 Aréne? Rytmus prezradil sumu, padne ti z nej sánka

Veľkolepá šou hudobníkov vyšla pekne draho.

Raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský pre Forbes prezradil, koľko stál koncert Kontrafaktu v pražskej O2 Aréne. Veľkolepá šou s pyrotechnikou, zdvižnou plochou a majestátnymi kulisami v podobe nafúknutej planéty Zem, lietajúceho mesiaca či obrovskej LED obrazovky vysokej ako 8-poschodová bytovka, vyšla hudobníkov až milión eur.

„Keby nedošli ľudia, tak zahučíme. Bol to risk, ale nerobíme to pre lóve. Robíme to pre kultúru. Robíme to preto, aby sa to niekde posunulo a aby si mladšie generácie povedali: ‚Chcem byť ako KF alebo chcem to dať ešte lepšie ako KF,‘“ povedal Rytmus.



Vo vypredanej O2 Aréne bolo takmer 17-tisíc ľudí. Z koncertu sme ti priniesli aj report. Legendárne trio Ego, Rytmus a Anys potešilo divákov dvojhodinovou šou s viacerými hosťami ako Viktor Sheen, Calin, Ben Cristovao či Tina.



Odznelo 40 songov. Kontrafakt v závere koncertu ohlásil, že rovnakú šou uvidia ľudia aj v Bratislave a to 9. februára na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu (po novom Tipos Aréna).