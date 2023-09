SEZÓNA BURČIAKOV: Odborník vysvetľuje, prečo ti môže doma vybuchnúť a ako zistíš, že piješ naozaj kvalitu

Bur─Źiakov├í sez├│na je v plnom pr├║de.

Obsahuje vitam├şny, miner├íly a stopov├ę prvky, ktor├ę poch├ídzaj├║ z hrozna aj z kvasiniek. Aj preto b├Żva bur─Źiak pova┼żovan├Ż za vitam├şnov├║ bombu, ktor├í ┼ąa po─Źas za─Ź├şnaj├║cej jesene poriadne nakopne.┬á

V maxim├ílnej odpor├║─Źanej dennej d├ívke, ktor├í je 2-3 dcl, svojmu telu dod├í┼í ┼żelezo, zinok ─Źi tiam├şn. Bur─Źiak m├í priazniv├ę ├║─Źinky na tr├ívenie, v─Ćaka vysok├ęmu obsahu miner├ílov podporuje aj spr├ívnu ─Źinnos┼ą nervovej a srdcovo-cievnej s├║stavy.┬á

ÔÇ×Obsahuje pr├şrodn├Ż cukor, pr├şrodn├ę kyseliny, flavonoidy, karotenoidy, vitam├şny. Tak┼że osvie┼żi a v─Ćaka obsahu hroznov├ęho cukru z├írove┼ł dod├í energiu,ÔÇť opisuje someli├ęr Erik Doru┼íinec z vin├írstva Maty┼í├ík.

Odborn├şk dod├íva, ┼że tak├ęto zdravotn├ę benefity treba h─żada┼ą v ─Źo najkvalitnej┼íom n├ípoji. Ako ho n├íjs┼ą? ÔÇ×Kvalitu rozozn├íme v├┤┼łou a chu┼ąou. V├┤┼ła by mala by┼ą ovocn├í, ─Źasto aromatick├í (v z├ívislosti od odrody), s typick├Żm kvasinkov├Żm vnemom. Mala by by┼ą ─Źist├í a pr├şjemn├í s vyv├í┼żen├Żm pomerom cukru, kysel├şn a alkoholu,ÔÇť vysvet─żuje Erik Doru┼íinec.

Zdroj: V├şno Maty┼í├ík

To, ─Źi ide o kvalitn├Ż bur─Źiak, ti prezrad├ş nielen jeho v├┤┼ła, ale aj farba. Kvalitn├Ż bur─Źiak by mal ma┼ą prirodzen├ę zakalenie a zelenkav├Ż alebo ┼żlt├Ż odtie┼ł. ÔÇ×Ak by bol bur─Źiak sfarben├Ż dohneda, je to varovn├Ż sign├íl, ┼że nie─Źo nie je v poriadku,ÔÇť upozor┼łuje Erik Doru┼íinec.

Vo vin├írstve Maty┼í├ík┬ávyr├íbaj├║ bur─Źiak z prv├Żch odr├┤d, ako s├║ Irsai Oliver, M├╝ller Thurgau alebo Mu┼ík├ít moravsk├Ż. Tak├Żto n├ípoj m├í mlie─Źno┼żlt├║ farbu a v sladkokyslej chuti dominuj├║ mu┼ík├ítov├ę t├│ny. Uc├şti┼í v ┼łom aj hrozno, kvasinky a jemn├║ ┼ítip─żavos┼ą alkoholu. Bur─Źiak z Mu┼ík├ítu moravsk├ęho m├┤┼że ma┼ą ovocnej┼íiu chu┼ą a vo farbe zelenkast├Ż odtie┼ł.

Bur─Źiak je pln├Ż ┼żivota pracuj├║cich kvasiniek, ktor├ę premie┼łaj├║ cukor na alkohol a oxid uhli─Źit├Ż. ─î├şm teplej┼íie bude, t├Żm r├Żchlej┼íie bude kvasi┼ą.┬á

Na kvalitu n├ípoja vpl├Żva aj jeho ─Źerstvos┼ą, ktor├í je ─Źasovo obmedzen├í, preto┼że vplyvom kvasiniek neust├íle pracuje. Ak dostane┼í chu┼ą na vynikaj├║ci ─Źerstv├Ż bur─Źiak, zamier do Maty┼í├ík Shopu alebo vinot├ęky, kde n├íjde┼í tzv. bur─Źiakomat. Automat, v ktorom sa bur─Źiak udr┼żiava dlh┼íie stabiln├Ż, ─Źerstv├Ż a v spr├ívnej kvalite a chuti. V 450-litrovej n├ídobe sa simuluj├║ podmienky vin├írskej pivnice, kde pod chladen├şm prebieha riaden├í ferment├ícia.

V ┼ípeci├ílnych n├ídob├ích sa bur─Źiak udr┼żiava dlh┼íie stabiln├Ż, ─Źerstv├Ż a v spr├ívnej kvalite a chuti. Zdroj: V├şno Maty┼í├ík

Ke─Ć si bur─Źiak k├║pi┼í, s jeho konzum├íciou pr├şli┼í dlho nev├íhaj. V chladni─Źke toti┼ż vydr┼ż├ş zhruba jeden de┼ł. F─ża┼íu s bur─Źiakom nikdy nezatv├íraj napevno. ÔÇ×Ak ho nech├íme pracova┼ą v uzavretej n├ídobe, vznikn├║ v ┼łom bublinky a tlak, ktor├Ż m├┤┼że n├ídobu roztrhn├║┼ą,ÔÇť upozor┼łuje someli├ęr z pezinsk├ęho vin├írstva. F─ża┼íu nenech├ívaj ani na slnku ─Źi inom teplom mieste. Teplo toti┼ż podporuje uvo─ż┼łovanie oxidu uhli─Źit├ęho, tak┼że natlakovan├í f─ża┼íka by mohla ─żahko vybuchn├║┼ą.

Kedy je bur─Źiak najlep┼í├ş?

Bur─Źiak sa vyr├íba┬áz odkalen├ęho mu┼ítu, ktor├Ż sa z├şskava sediment├íciou. T├Żm┬ása odstr├íni prach, hlina ─Źi ne┼żiaduce v├┤ne.┬áAk si chce┼í vychutna┼ą naozaj dobr├Ż bur─Źiak s vyv├í┼żenou chu┼ąou, mus├ş┼í trafi┼ą spr├ívny moment kvasenia. ÔÇ×Bur─Źiak je ─Źiasto─Źne prekvasen├Ż hroznov├Ż mu┼ít. Najchutnej┼í├ş je pribli┼żne v polovici cesty v premene na v├şno. Vtedy obsahuje pribli┼żne 5 a┼ż 7 % alkoholu,ÔÇť vysvet─żuje someli├ęr.

Ak by si si mu┼ít nalial pr├şli┼í skoro, uc├ştil by si len sladk├║ ┼í┼ąavu bez alkoholu. Ak by mu┼ít, naopak, pr├şli┼í dlho kvasil, namiesto bur─Źiaku by si ochutnal ramp├í┼í, kysl├Ż n├ípoj, z ktor├ęho vznik├í mlad├ę v├şno. Prav├Ż bur─Źiak nie je ani pr├şli┼í sladk├Ż, ani pr├şli┼í kysl├Ż.

Zdroj: V├şno Maty┼í├ík

To, ako dlho trv├í v├Żroba bur─Źiaku, z├ívis├ş najm├Ą od teploty, pri ktorej mu┼ít kvas├ş. ÔÇ×M├┤┼żu to by┼ą hodiny, ale aj dni. V na┼íom vin├írstve vyu┼ż├şvame riaden├ę kvasenie, kde kvasenie spomal├şme, a t├Żm dosiahneme poctiv├║ chu┼ą a po┼żadovan├Ż alkohol,ÔÇť┬áopisuje Erik Doru┼íinec proces kvalitnej v├Żroby.

Bur─Źiak je najchutnej┼í├ş┬ávychladen├Ż priamo z chladni─Źky. ÔÇ×Najlep┼íie si ho vychutn├íme z poh├íra na biele v├şno. Ale nie je to n├ípoj tak├Ż honosn├Ż ako poctiv├ę v├şno a vychutna┼ą si ho m├┤┼żeme aj v poh├írikoch bez stopky,ÔÇť rad├ş someli├ęr.

Ani s kvalitn├Żm a chutn├Żm bur─Źiakom to v┼íak┬ánetreba preh├í┼ła┼ą. Inak sa m├┤┼że sta┼ą, ┼że pre┼żenie teba.┬áÔÇ×Ak je bur─Źiak odkalen├Ż a neobsahuje ┼żiadne ┼íkodliv├ę l├ítky, je skvel├Żm sez├│nnym n├ípojom. Treba v┼íak myslie┼ą na to, ┼że┬áje to zn├íma potravina, po ktorej ─Źlovek ─Źastej┼íie nav┼ítevuje toaletu,ÔÇť uzatv├íra someli├ęr. Nezab├║daj, ┼że┬ábur─Źiakov├í sez├│na trv├í len od 15. augusta do 31. decembra.┬á