Keanu Reeves prosil producentov, aby ho v John Wick 4 zabili. Fyzicky náročné nakrúcania filmov už nezvláda

Keanu Reeves túžil, aby jeho postava Johna Wicka konečne zomrela, no producenti s ním majú iné plány.

Keanu Reeves má 59 rokov a zdá sa, že sa to podpisuje na jeho zdraví. Nakrúcanie filmov zo série John Wick je totiž pre neho zakaždým náročnejšie a vždy sa cíti viac zničený. Pred nakrúcaním John Wick 4 prosil producentov, aby jeho postavu konečne zabili, no oni mu nevyhoveli a nechali 10-percentnú šancu na Wickovo prežitie, keby sa vrátil v piatej časti. Prezradil to producent série Basil Iwanyk v rozhovore pre Collider.

„Na konci každého filmu povie: ‚Už to znovu nezvládnem‘, a my s ním súhlasíme. Tento chlapík je už len škrupinou samého seba, pretože zo seba neustále dáva maximum. Povedal nám: ,Definitívne chcem, aby ste ma na konci štvorky zabili‘, ale my sme sa rozhodli dať 10-percetnú šancu na to, aby sa mohol vrátiť.“

Tvorcovia nakrútili dve verzie konca snímky. Jednu všetci diváci videli v kinách, keď je osud Johna Wicka nejasný, no a tú druhú pustili vybraným divákom v rámci testovacích projekcií. Týmto divákom sa vôbec nepáčilo, že Wick zomrel, a tak koniec snímky zmenili, prezradil režisér Chad Stahelski v rozhovore pre Empire Online. V súčasnosti je budúcnosť Johna Wicka neistá.