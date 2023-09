Ako zažiť budget-friendly Alpy v Rakúsku: pohodlná cesta vlakom z Bratislavy a MHD úplne zdarma (Reportáž)

Zažiť skutočné Alpy nemusí byť ani drahé, ani logisticky náročné. Stačí v Bratislave naskočiť na vlak a do šiestich hodín už môžeš zdolávať tie najkrajšie horské štíty. Túto možnosť ponúka Innsbruck, mesto v spolkovej krajine Tirolsko a piate najväčšie rakúske mesto. Vedie tam vlakové spojenie z Bratislavy s jedným rýchlym prestupom vo Viedni.

Ja som v tomto meste strávila predĺžený víkend, ale ak si športovec telom aj dušou, určite sa ti oplatí ostať dlhšie. Innsbruck je totiž obklopený horským masívom, ktorý zrejme nie je možné preskúmať ani za celý život. Keďže alpské mesto vyhľadávajú najmä lyžiari v zimných mesiacoch, v lete sú hory pomerne prázdne. Prírodu si tak môžeš vychutnať v plnej osamelej kráse.

Či už si chceš hory užiť sám so sebou, s partnerom alebo rodinou, mám pre teba tie najlepšie tipy na dobrodružnú tirolskú dovolenku, ktorá nezruinuje ani tvoj bankový účet.

Rakúske vlaky sú značne drahšie ako tie naše. Určite si kúp lístky tam aj späť s dostatočným predstihom. Môže sa stať, že deň pred odchodom už nenájdeš zvýhodnené lístky a budeš si musieť priplatiť desiatky eur.

Innsbruck sa nachádza v údolí medzi severným a južným horským pásmom. Obe strany ťa uchvátia dokonale čistou prírodou, lahodne čerstvým vzduchom a priezračnými vodnými prameňmi.

Súčasťou majestátneho pohoria Nordkette na severe je najvyšší bod mesta Hafelekarspitze, ktorý sa nachádza vo výške 2 334 metrov nad morom. Ak sa ti tento strmák šliapať nechce, za niekoľko minút ťa až na vrchol odvezie lanovka priamo z centra. Neboj sa, na vrchole je príležitostí na turistiku dosť. Hory na juhu ti zas pripomenú talianske Dolomity a nájdeš tam množstvo krásnych horských chát a jazier.

Ja som sa ubytovala na severe v pokojnom, tichom penzióne na kopci s názvom Gasthof Ölberg, pretože spĺňal moje dve hlavné požiadavky – je budget-friendly a nachádza sa čo najbližšie turistických tras. Za tri noci v jednolôžkovej izbe so spoločnou toaletou na chodbe a s raňajkami som zaplatila 198 eur, čo je vzhľadom na lokalitu skvelá cena.

Innsbruck ponúka turistom až do 31. októbra „welcome card“, vďaka ktorej môžeš mať mestskú hromadnú dopravu počas celého pobytu úplne zadarmo. To je skvelé, keďže jedna jazda autobusom/električkou ťa tu normálne vyjde 2,80 eura.Karta ponúka aj štedré zľavy na najznámejšie atrakcie, lanovky, túry so sprievodcom či požičovne bicyklov. Stačí sa ubytovať v jednom z partnerských zariadení , medzi ktorými nájdeš aj cenovo dostupné hotely a penzióny. Kartu dostaneš po check-ine v hoteli.