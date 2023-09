Na bitku politikov v aute reagovali aj Kaufland či MMA organizácie. Pozri si najlepšie memečká Matovič vs. Kaliňák

Sleduj tie najlepšie obrázky, ktoré si uťahujú z potýčky medzi Matovičom a Kaliňákom.

Slovensko dnes od rána rieši bitku medzi Igorom Matovičom a Robertom Kaliňákom. Bývalý premiér kopol bývalého ministra vnútra do hrude, keď mu chcel vytrhnúť mikrofón, na oplátku schytal údery päsťou.

Kandidát Smeru Richard Glück Matovičovi za kopanec uštedril úder päsťou. Celý konflikt snímala kamera vnútri auta. Šéf OĽaNO sa pokúšal narušiť tlačovú konferenciu strany Smer na tému migrácie.

V tejto súvislosti už vzniklo množstvo vtipných obrázkov, ktoré si uťahujú z tragikomickej situácie a toho, kam až politická kultúra na Slovensku padla. Okrem množstva satirických memečiek, ktoré prirovnávajú Matoviča a Kaliňáka k postavám v bojovej hre Mortal Kombat či k opičkám v ringu zo Simpsonovcov, vznikla aj príležitosť využiť situáciu v prospech marketingu značiek.

Tú využila aj slovenská boxerská organizácia Fight Night Challenge (FNC), ktorá má už za sebou štyri úspešné turnaje a zameriava sa na súboje celebrít či hudobníkov, najmä raperov. Politikom dala ihneď ponuku.

„Do politického boja pred voľbami sa síce, prirodzene, nezapájame, ak by si však po 30. septembri chceli páni R. Kaliňák a I. Matovič zmerať sily v našom ringu, sme tu pre nich,“ napísala organizácia na Instagrame.

Pridal sa aj MMA galavečer s názvom Local Legends, ktorý použil fotky oboch politikov v ich tradičnom zelenom plagáte a vyzval ich, že im vie ponúknuť legálnu možnosť na half-time show, „aby nemuseli riešiť svoje problémy v autách alebo na ulici“.

Marketingovo sa so situáciou šikovne vyhral aj supermarketový reťazec Kaufland, ktorý na Facebooku zverejnil akciu na lekárničku do auta s popisom: „Keď sa pobiješ v aute. Vždy je dobré mať poruke prvú pomoc. Koniec-koncov, je to povinná výbava automobilov. V akcii od 14. 9.,“ napísal obchodný reťazec. Poďme sa spoločne pozrieť na výber tých najlepších memes o bitke Matovič vs. Kaliňák, ktoré aktuálne kolujú po internete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ZOLKO (@zolko.meme)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Žula (@zulaboyy)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EMEFKA SK/CZ (@emefka_official)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Local Legends MMA (@local_legends_mma)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Gabriel Kopcek (@wugabo)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)