Organizácia Fight Night Challenge reaguje na bitku Kaliňáka s Matovičom: Ak by si chceli zmerať sily v ringu, sme tu pre nich

Vraj by im povolili aj kopy.

Ako sme dnes informovali, Igor Matovič sa pobil s Robertom Kaliňákom. Kopol ho do hrude, keď mu chcel vytrhnúť mikrofón, na oplátku schytal údery päsťou. Šéf OĽaNO sa pokúšal narušiť tlačovú konferenciu strany Smer na tému migrácie.

Incident si všimla aj slovenská boxerská organizácia Fight Night Challenge (FNC), ktorá má už za sebou štyri úspešné turnaje a zameriava sa na súboje celebrít či hudobníkov, najmä raperov. Politikom dala ihneď ponuku.



„Do politického boja pred voľbami sa síce, prirodzene, nezapájame, ak by si však po 30. septembri chceli páni R. Kaliňák a I. Matovič zmerať sily v našom ringu, sme tu pre nich,“ napísala organizácia na Instagrame.



„Po dohode povolíme kopance a pristavíme automobil,“ dodala posmešne. Síce k skutočnému boxerskému zápasu medzi týmito dvoma politickými oponentmi asi nikdy nedôjde, nepochybne by šlo o duel, ktorý by sledovala celá krajina.