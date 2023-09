Videli sme prvú časť pokračovania The Morning Show. Budú z Aniston a Witherspoon konečne kamošky a ktorý muž zamieša karty?

The Morning Show je ako dezert, ktorý neplánuješ ochutnať, no nakoniec je highlightom celého menu a ty si vypýtaš prídavok. Tretia séria populárnej americkej drámy streamuje oddnes na Apple TV+ a my sme sa poriadne namotali.

Trendujúci hit The Morning Show nie je práve prvoplánovou voľbou, po ktorej siahneš v bežný pohodový večer pri telke, no ak dáš raz seriálu šancu, veľmi rýchlo sa namotáš. Tragikomédiu s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon ocenia najmä diváci, ktorí na streamovacích platformách hľadajú kvalitný obsah a bránia sa klišé aj stereotypu. My sme prvé dve série bingewatchli za pár dní, tretej, ktorá oddnes 13. septembra streamuje na Apple TV+, sme sa nemohli dočkať.

Seriál od Jaya Carsona a Kerry Ehrin sa v prvých dvoch sériách sústredí na zákulisie televízneho spravodajstva a najsledovanejšej rannej relácie v Amerike – The Morning Show. Pilotná časť tretej série nie je výnimkou a pôsobivo vykresľuje vzťahy na modernom pracovisku, rivalitu v médiách a etické dilemy v novinárskej sfére. Hlavné hrdinky Alex Levy (Jennifer Aniston) a Bradley Jackson (Reese Witherspoon), ktoré sa prebojovali na vrchol priemyslu, sa tak naďalej stretávajú s témami spoločenských problémov či rodovej rovnosti.

3. séria úspešnej americkej drámy The Morning Show je späť. Tvorcovia si nachystali nekoľko zmien v dejovej líniíi aj hereckom obsadení. Zdroj: Apple TV+

Takéto motívy prinášajú na scénu intenzívnu, no zároveň vyváženú dávku drámy. Ak niečo robí seriál výnimočným a zaujímavým pre diváka, je to práve výborná kombinácia vážnejších tém s vtipnými dialógmi a nesmierne príťažlivou dejovou líniou postáv. Takáto štruktúra je pre žáner tragikomédie priam samozrejmá, no ľahko sa dá pokaziť. To však nie je prípad The Morning Show.

Napriek tomu, že najnovšia pilotná časť si zachováva rukopis seriálu, nedá sa prehliadnuť, že tvorcovia zatúžili po výrazných zmenách. Po tom, čo sa predchádzajúce časti skončili smrťou jedného z hlavných protagonistov, sexuálneho predátora Mitcha Kesslera (Steve Carell), a dej staval na vyčíňajúcom koronavíruse, pilotná časť tretej série sa začína v postcovidových časoch. Scenáristi sa zrejme rozhodli nenudiť diváka starými konfliktmi a otázkou, čo by mohlo byť v budúcnosti. Už v prvých minútach sa tak napríklad dozvedáme, že ani jedna z ústredných hrdiniek (Alex a Bradley) viac nepracuje v The Morning Show, no obe si plnia sny na iných pozíciách.

Cory sa v 3. sérii popasuje o svoju popularitu. Na scénu totiž prichádza veľké herecké meno. Zdroj: Apple TV+

Kým Alex dostala vlastnú šou v hlavnom sledovacom čase a snaží sa získať kreslo vo vedení UBA, Bradley sa podarilo prebojovať do večerných správ, vďaka čomu sa venuje vážnejším témam. Jej najnovšia kauza o pašovaní potratových piluliek z Mexika do Texasu ju privedie k devätnásťročnému dievčaťu Lune Garcii (Yuli Zorrilla). Tá nie je pre Bradley iba hlavným zdrojom informácií, ale aj obrovským riskom.

S mladým dievčaťom si totiž začnú románik. Ak sa pýtaš, či je Bradley Cooper stelesnením anarchie a chaosu, odpoveď je aj pri tretej sérii áno. Jej charakter sa však začína vyvíjať pozitívnym smerom.

Bradley, ktorá nám svojím neustálym presadzovaním pravdy už začínala liezť tak trochu na nervy, si zrazu uvedomí, že nie všetky boje sa oplatí vyhrať. V tomto uvedomení a krotení ega jej nepomáha nik iný ako samotná Alex. Jedným z najväčších plusov, ktorých sa dočkáme v pokračovaní The Morning Show, je tak aj pozitívny vývoj vo vzťahu hlavných hrdiniek. Hoci bola cesta k úprimnému seriálovému priateľstvu dlhá, z „frenemies“ sa nakoniec stávajú blízki spojenci a divák má dušu na mieste.

Udalosti v pilotnej časti 3. série nás zavedú do obdobia po pandémii. Aké zmeny čakajú hlavné protagonistky a kto im zamieša karty? Zdroj: Apple TV+

Na druhej strane nás mrzí, že to tak trochu začína škrípať medzi Alex a Corym Elissonom (Billy Crudup), ktorý je terajším CEO spoločnosti UBA. Hoci je Cory jedným z najvýraznejších elementov seriálu (a my si želáme, aby bol naozaj tým charizmatickým hrdinom, na ktorého sa hrá), jeho nejasné činy nám stále úplne nepotvrdili, či je dobrou alebo zápornou postavou šou. To však umožňuje hercovi Billymu Crudupovi ukázať rôzne stránky svojho hereckého umenia a do seriálu priniesť lákavú dynamiku.

V tretej sérii sa však o popularitu bude musieť popasovať s novou hlavnou postavou The Morning Show, miliardárom Paulom Marksom, ktorého nestvárňuje nik iný ako seriálový Mad Man, Jon Hamm. Okrem diváka však zaujme aj samotnú Alex, ktorá už pri prvom pohľade neskrýva úsmev a obdivne podotkne, že je „vysoký.“ Akonáhle však ambiciózna žena zistí, že práve Paul je novým kupcom UBA, sa jej perspektíva výrazne zmení. Niečo nám však hovorí, že nový muž na scéne bude Alexiným novým spojencom (a možno aj niečím viac).

Hoci je Jennifer Aniston klenotom šou a jej herecké výkony netreba obhajovať, vo filmo-seriálovom svete jej chémia funguje priam najlepšie s mužským hereckým partnerom. Už samotný Mitch Kessler, s ktorým sme sa v druhej sérii rozlúčili, nám tak trochu pripomínal Adama Sandlera v úlohe gangstra. Umiestniť vedľa Aniston novú postavu, s ktorou má už od začiatku skvelú dynamiku, je výborné rozhodnutie, ktoré určite prinesie veľa.

Veľké plus, na ktoré nemôžeme zabudnúť, sú aj nové lokácie. Kým prvé dve série sa viac-menej sústredia na budovu UBA a korporátnu eleganciu, najnovšia epizóda nám v oveľa väčšej dávke ponúka zábery na dychberúci New York, kontrastný Texas a dokonca samotný vesmír. Za všetkým je totiž Paul Marks, ktorý chce získať stabilný kontrakt s NASA, k čomu mu má dopomôcť práve The Morning Show. Hoci sa má spolu s ním a Corym v rakete Hyperion One ocitnúť práve Alex, na poslednú chvíľu sa „nechcené“ miesto ujde práve Bradley.

Na scénu prichádza nová postava, zahrá si ju seriálový Mad Man. Zdroj: Apple TV+

Aj keď úspešný štart rakety vyvoláva v trojici cestujúcich ale aj celej Amerike obrovský nával eufórie, veľmi rýchlo ho prekazí stratený signál a otázka, či sú Bradley, Cory a Paul nažive. Napriek tomu, že nám je viac ako jasné, že by tvorcovia nepochovali hneď v prvej epizóde tri hlavné postavy, je tento dynamický vývoj výborným pútačom na druhú epizódu. Dôvodov na úspech je však oveľa viac.

Okrem hviezdneho hereckého obsadenia, experimentu v deji a sviežich lokalít, si divák zároveň zachová predvídavosť aj pocit istoty. V pilotnej časti totiž nechýbajú dobre známe postavy ako producent Chip (Mark Duplass), hyperaktívna asistenka Stella (Greta Lee) či pohoďák z počasia Yanko (Néstor Carbonell).





Okrem nových postáv nebude na scéne chýbať ani Chip či asistentka Stella. Zdroj: Apple TV+

Chybičkou krásy, ktorú si nemôžeme odmyslieť, je však nedostatočná dynamika v prvej polovice epizódy. Napriek tomu, že nás dialógy odrovnajú veľkými novinkami máme pocit, že sa scenár zbytočne vlečie. Po dramatickom traileri, ktorý sľubuje tajomstvá, veľké odhalenia a emócie, sú prvé minúty šou tak trochu nuda. Vďaka skvelému vyvrcholeniu to však tvorcom odpúšťame a ideme na druhú epizódu. Poriadne sme sa totiž namotali.