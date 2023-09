TRAILER: Tom Hardy a Austin Butler ako drsní motorkári v novej dráme odohrávajúcej sa v 60. rokoch

Vo filme režiséra Jeff Nicholsona si zahrajú tiež Norman Reedus, známy najmä zo seriálu The Walking Dead, Michael Shannon či Boyd Hoolbrook.

Pripravovaná dráma The Bikers s hviezdami ako Austin Butler, Tom Hardy či Jodie Comerovou sa dočkala prvého oficiálneho traileru. Film inšpirovaný rovnomennou fotografickou knihou Dannyho Lyona ťa prenesie do šesťdesiatych rokov na miesta, kde vznikal obávaný chicagsky motorkársky gang.

„Klub, do ktorého nahliadneme cez životy jeho členov, sa v priebehu desaťročia zmenil z útočiska pre miestnych outsiderov na zlovestný gang, ohrozujúci jedinečný spôsob života jeho pôvodných členov,“ píše sa v prehľade filmu.

V traileri môžeš vidieť Butlera a Hardyho ako členov gangu. Ukáže sa v ňom aj Jodie Cormerová, ktorá v hlavnej úlohe stvárňuje manželku Austina Butlera. Práve ona je rozprávačkou príbehu o jej mužovi a celom gangu.

Vo filme režiséra Jeffa Nicholsona si okrem spomínaných hercov zahrajú tiež Norman Reedus, známy najmä zo seriálu The Walking Dead, Michael Shannon (Revolutionary Road), Boyd Hoolbrook (Logan), Toby Wallance (The Society) a ďalší. Svetová kinopremiéra by sa mala uskutočniť už 1. decembra.