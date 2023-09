Najlepšie modely tenisiek, ktoré budú v predaji v septembri. Na niektorých môžeš zarobiť stovky eur

V zozname nájdeš limitované vyhotovenie tenisiek New Balance 1906R s rukopisom značky GANNI, ale aj atraktívny pár Air Jordan 3 od interpreta J Balvina.

Trh s limitovanými edíciami tenisiek síce utrpel v posledných mesiacoch straty a záujem je nižší ako v minulosti, ale najznámejšie spoločnosti napriek tomu neustále predstavujú novinky. Len tento mesiac uzrie svetlo sveta približne 50 fresh vyhotovení z dielní Adidas, Nike, Air Jordan, Puma, Asics či Reebok.

Zorientovať sa v tom, ktoré tenisky sú aktuálne žiadané, skvelo doplnia tvoje outfity alebo na nich môžeš zarobiť stovky eur, je pomerne zložité, preto sme pripravili zoznam ôsmich modelov, ktoré budú v predaji v septembri a stoja minimálne za pozornosť. Poznač si dátum do kalendára a získaj svoj obľúbený pár.

Zdroj: New Balance

New Balance 1906R x GANNI – 4. 9. 2023

Jeden z najkrajších párov tenisiek s logom New Balance, ktoré sme videli v posledných mesiacoch. Šťavnatú novinku New Balance 1906R navrhol dizajnérsky tím škandinávskej odevnej značky GANNI a vôbec nás neprekvapuje, že tenisky sú už vypredané vo väčšine dostupných veľkostí.

Model New Balance 1906R je výkrikom bežeckých štýlov zo začiatku tohto tisícročia a v úprave od značky GANNI prináša nádych nečakaného, a to v dvoch iteráciách – Egret a Blazing Yellow.

Estetický atraktívna silueta sa vyznačuje výnimočnými technickými detailmi, ako je odpruženie Acteva Lite, tlmiaci systém N-ergy alebo technológia ABZORB SBS na päte. Zvršok je vybavený kombináciou priedušnej sieťoviny a syntetických prekrytí v originálnych farebných schémach. Tenisky sú v predaji za 170 dolárov v obchode GANNI.

Zdroj: New Balance

New Balance 990v4 „White-Green“ – 7. 9. 2023

Spoločnosť New Balance v posledných sezónach valcuje konkurenciu, a to predovšetkým vďaka retro modelom bežeckých tenisiek vrátane siluety s číselným označením 990, ktorá je na trhu od roku 1982.

Dizajnéri modelu New Balance 990 mali za úlohu vytvoriť najlepšiu bežeckú obuv na trhu. Výsledný produkt splnil všetky očakávania vedenia, mal elegantnú sivú farbu a dovtedy neslýchanú trojcifernú cenu. Ikonické tenisky prešli od roku 1982 viacerými úpravami vzhľadu, ale aura modelového radu je rovnaká.

Model New Balance 990v4 „Made in USA“ je vhodný do jesennej rotácie má zvršok z prémiovej kože a zo sieťoviny v klasickej bielej a tmavozelenej farbe. Dátum vydania je naplánovaný na 7. september a cena v online obchode predstavuje 220 dolárov.