VIDEO: Emma Stone sa vo filme Poor Things naozaj odviaže. Snímka totiž obsahuje množstvo sexuálnych scén

Film obsahuje skutočne intímne scénky, napríklad scénku masturbácie, ale aj iné, kde sa telá hercov ukážu spredu kompletne nahé – výnimkou nie je ani Emma Stone.

Herečka Emma Stone mala podľa slov režiséra Yorgosa Lanthimosa „zakázané hanbiť sa“ za nahotu a veľmi explicitné sexuálne scény vo filme Poor Things, píše portál Indie War. Snímka, ktorá mala premiéru 1. septembra v Benátkach, obsahuje totižto veľkú dávku „úprimnej nahoty“.

Emma Stone hrá Bellu Baxter – mladú ženu, ktorú z ríše mŕtvych privedie naspäť k životu doktor Godwin Baxter. Príbeh inšpirovaný Frankensteinom zobrazuje ľudskú bytosť stvorenú doktorom – dospelú ženu, s transplantovaným mozgom dieťaťa, ktorá začína svet objavovať od nuly. Učí sa chodiť, rozprávať, ale aj objavovať svoju sexualitu.

Takmer dvaapolhodinová snímka Poor Things – natočená podľa románu škótskeho spisovateľa Alasdaira Graya – obsahuje množstvo sexuálnych scén medzi Emmou Stone a hercom Markom Ruffalom, ktorý sa vo filme objavuje v role právnika Duncana Weddenburna. Vo filme sa objaví scéna masturbácie, ale aj iné, kde sa telá hercov ukážu spredu kompletne nahé – výnimkou nie je ani Emma Stone.

Dej zavedie znovuzrodenú Bellu z Londýna až do verejného domu v Paríži, kde sa dozvie, že za svoju obľúbenú činnosť môže dostávať aj peniaze.

Režisér Yorgos Lanthimos na tlačovej konferencii filmu v Benátkach prezradil, že spoluprácu s koordinátorom intimity na pľaci považoval za „trochu ohrozujúcu“, ale pri točení Poor Things sa ukázala ako neoceniteľná.

Povedal, že Emma Stone sa „nesmela hanbiť za svoje telo ani nahotu“. „Keď som to Emme oznámil, hneď to pochopila. Skvelá vec na mne a Emme je, že sme spolu dokončili už štyri filmy. Rozumieme si aj bez slov. Hneď ako som začal hovoriť, že sa za nahotu nesmie hanbiť, povedala: ‚Áno, samozrejme, chápem, je to Bella. Urobíme, čo musíme urobiť,‘“ dodal režisér Lanthimos.

Poor Things by sa mal v zahraničí dostať do kín 8. decembra 2023. Na Slovensku si na premiéru počkáme do 8. februára 2024. Čakať sa v tomto prípade určite oplatí, keďže ide o veľmi pozitívne hodnotený film.