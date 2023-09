Móda REFRESHER: Slovenky a Češky vytiahli sexy aj elegantné outfity, ktorými ťa posadia na zadok

V auguste nebolo horúco len zo slnka, ale aj z vyzývavých outfitov v uliciach.

V poradí ôsmy kalendárny mesiac v roku 2023 bol väčšinu času horúci a v uliciach sme videli svieže letné kombinácie, ktorým dominovali ľahké vrchné vrstvy, šortky, šaty a otvorená obuv.

Pozri si 10 najlepších outfitov za posledný mesiac v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré každý deň pracujú na tom, aby mali skvelý štýl a boli inšpiráciou. V augustom výbere nájdeš Andy Csingerovú v športovo-luxusnom outfite, Petru Mackovú zahalenú do modelov Gucci, Terezu Haščákovú vo fresh kombinácii s puncom vintage, ktorou sa môžeš inšpirovať aj v septembri, alebo Mariu Dušičku v rozprávkovej čipkovanej róbe.

V komentároch pod článkom nám nezabudni napísať, ktorý z vybraných outfitov sa ti páčil najviac.

Zdroj: Instagram/@andicsinger

Andy Csinger – @andicsinger

Slovenka Andy Csinger má to šťastie, že nech si na seba oblečie čokoľvek, stále bude vyzerať božsky. Inak to nebolo ani v prípade, keď vyrazila do ulíc Apúlie v tomto športovo-luxusnom outfite, ktorému dominuje skrátene čierne sako v boxy strihu od značky Bazilika a ikonické tenisky Adidas Originals Samba v čiernom vyhotovení.

Športový nádych zabezpečila súprava vrchného dielu a legín, zatiaľ čo punc noblesy dodali slnečné okuliare Miu Miu so zlatými detailmi. Plážová taška alebo chic mestská kabelka je od Anine Bing.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Petra Macková – @pepamack

V odlišnom štýle je outfit, v ktorom nás tentoraz zaujala Petra Macková a.k.a. @pepamack, keď zapózovala v hodvábnej súprave s výrazným monogramom z dielní módneho domu Gucci. Do portfólia odevnej spoločnosti patrí aj kabelka Bamboo 1947, ktorá stojí 4 600 eur.

Obvykle nie sme veľkými fanúšikmi „pyžamových“ outfitov, ale v tomto prípade všetko funguje na jednotku s hviezdičkou a slovenskej influencerke jednoducho veríme všetko, čo skúsi.

Zdroj: Instagram/@ttapple

Tereza Haščáková – @ttapple

Tereza Haščáková patrí medzi naše obľúbené ženy na Instagrame, a to z jednoduchých dôvodov – je originálna a na nič sa nehrá. Presvedčila nás o tom aj v auguste, keď do ulíc Sydney vybehla vo fresh mestskej kombinácii s puncom vintage, ktorou sa môžeš inšpirovať aj v septembri.

Najvýraznejším prvkom celého outfitu je vintage kabelka od módneho domu Fendi, ktorú Tereza doplnila o sako z koncept obchodu Source Unknown, baggy nohavice v béžovej farbe a masívne čierne topánky. Zaujímavou bodkou sú biele slnečné okuliare v športových tvaroch.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Karolína Chomisteková – @karolinachomistek

Karolína Chomisteková patrí najúspešnejšie víťazky súťaže Miss Slovensko za posledných desať rokov a zároveň medzi najštýlovejšie ženy. V auguste nás o tom presvedčila vo viacerých dovolenkových outfitoch z pobrežia Mykonosu, ale aj týmto sexy lookom, v ktorom vyšla do ulíc hlavného mesta.

V obtiahnutých čiernych minišatách s asymetrickými výrezmi a priehľadnými panelmi vrátane výstrihu vyzerala božsky, pričom ako dominantný doplnok zvolila strieborný náramok. V jednoduchosti je krása a my nemáme žiadne výhrady.

Zdroj: Instagram/@danielavojtasova

Daniela Vojtasová – @danielavojtasova

Premiéru vo výbere najlepších outfitov v podaní Sloveniek a Češiek má aj Miss Slovensko na rok 2023 Daniela Vojtasová, ktorá naplno ukázala svoj sexepíl na festivale Grape.

Štíhla plavovláska si nadupaný line-up festivalu na trenčianskom letisku užívala v bielom vrchnom diele s viazaním okolo krku a krátkej denimovej sukni s rozstrapkanými koncami. Atraktívny vzhľad podčiarkla dokonalá vizáž modelky a kožené kovbojské čižmy. Veríme, že Daniela bude v rovnakom štýlovom trende pokračovať aj v budúcnosti. Určite nebudeme proti.

Zdroj: Instagram/@vakhuulaa

Kateryna Vakhula – @vakhuulaa

Kateryna síce nie je Slovenka ani Češka, ale svoj druhý domov našla v Prahe, a preto sme ju zaradili do augustového výberu najlepších outfitov.

Tmavovláska z Ukrajiny, ktorá má vždy úsmev na perách, si získala naše srdcia vďaka tomuto štýlovému mestskému outfitu. Všetko spolu funguje dokonale – od tenisiek Nike V2K Run, ktoré nájdeš v online obchode Queens, cez univerzálny béžový trenčkot až po slnečné okuliare s vintage nádychom či kabelku s krátkym remienkom od módneho domu Prada.

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Ivanu Mentlovú považujeme za kráľovnú českej módnej scény a o svojom dokonalom prehľade a jedinečnom štýle nás návrhárka presvedčila aj v auguste. Tentoraz vyrazila do jednej z pražských galérii v jednoduchej, ale veľmi zaujímavej kombinácii, ktorú tvorila klasická svetlomodrá košeľa od značky Acne Studios, zvonové rifle Chanel, výrazný strieborný šperk na zápästí, veľké slnečné okuliare a v neposlednom rade luxusná kožená kabelka Hermès v hodnote nového auta.

Výbery najlepších outfitov v podaní Sloveniek a Češiek sú bez Ivany polovičné a pri pohľade na fotografiu, rýchlo pochopíš prečo. Populárna návrhárka vie, ako na to, a teší nás, že sa s nami často delí o svoje rady a tipy.

Zdroj: Instagram/@karolinamalisova

Karolína Mališová – @karolinamalisova

Modelka a influencerka Karolína Mališová sa v posledných mesiacoch zaradila medzi najlepšie oblečené ženy v Českej republike a zaslúžene je pravidelnou súčasťou našich výberov s inšpiratívnymi outfitmi.

V tomto prípade chválime kombináciu svetlomodrých riflí s malými dierami v širokom strihu s volánovým vrchným dielom, ktorý nám pripomenul, že trend Y2K je ešte stále aktuálny a nikam neodišiel. Jemné doplnky v podobe šperkov a kabelky príjemne dotvorili outfit, ktorý je ako stvorený na obed či večeru v centre.

Zdroj: Instagram/@alexsedlackova

Alexandra Sedláčková – @alexsedlackova

Slovami chvály nebudeme rozhodne šetriť ani v prípade tohto sviežeho letného outfitu v podaní Alexandry Sedláčkovej, ktorej poslúžil ako kulisa nádherný Mercedes-Benz.

Samotný outfit tvorilo mužské tričko od značky Carhartt WIP, ktoré nájdeš za približne 50 eur v ponuke online obchodu Footshop, priedušné nohavice v bielej farbe, pohodlné šľapky, hranaté slnečné okuliare a malá kožená kabelka, ktorá dodala celej kombinácii vítanú ženskosť. Čo hovoríš na takéto outfity?

Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Maria Dušička – @maria.dusicka

30. augusta v priestoroch Pražského hradu bolo najviac dobre oblečených ľudí na štvorcový meter v Českej a Slovenskej republike, a to vďaka galavečeru Elite Model Look, na ktorom nechýbala ani Maria Dušička v spoločnosti manžela Majka Spirita.

Jedna z našich obľúbených žien na Instagrame vyzerala božsky v rozprávkovej čiernej róbe s hlbokým výstrihom a bohatým zdobením od austrálskej značky Zimmermann, ktorú doplnila o sériu luxusných šperkov vrátane náušníc s množstvom diamantov z dielní ateliéru Roberto Coin. Presne takto má vyzerať sofistikovaný a zároveň veľmi ženský outfit na červenom koberci. Klobúk dole, Maria.