Ženy sú stále jednorožcami vo svete IT. Slovenky sú na tom horšie ako európsky priemer, táto spoločnosť sa to pokúša zmeniť

Spoločnosť Slovak Telekom sa vo svojich kampaniach dlhodobo snaží vyvrátiť stereotyp, že ženy do IT nepatria.

Ženy môžu byť v niektorých prípadoch úspešnejšie počítačové programátorky ako muži, ale len vtedy, keď neprezradia svoje pohlavie. Štúdia z roku 2016 skúmala známu americkú softvérovú platformu. Zistili, že kódy napísané ženami bol schválené vo vyššej miere (78,6 %) než tie, ktoré napísali muži (74,6 %). Háčik bol však v tom, že programátorky vo svojom profile neuviedli svoje pohlavie. Keď napísali, že sú ženy, miera prijatia klesla na 62,5 %.

Možno to nie je prípad každej spoločnosti, no faktom je, že aj slovenské ženy považujú tento segment za menej atraktívny. Podľa štatistických údajov podiel žien v IT na Slovensku klesol z 15,8 na 14,9 %. Predbehli nás aj krajiny ako Estónsko, Litva či Rumunsko.

Spoločnosť Slovak Telekom sa snaží ženám ukázať, že IT je prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje schopnosti a talent. Spýtali sme sa troch úspešných žien, ktoré sa podelili o to, aké je to byť ženou v IT na Slovensku.

Pohlavie by nemalo obmedzovať potenciál jednotlivca

„Poďme sa na túto problematiku najskôr pozrieť ako na niečo, čo sa týka celej spoločnosti. Podľa prieskumov, ktoré máme k dispozícii, je na Slovensku, ako aj v Česku podiel žien v IT oveľa menší ako mužov. Zároveň, je dôležité spomenúť, že podiel žien sa na fakulte informatiky STU pomaly, ale isto zvyšuje. To sa potom premieta aj na trhu práce. Je to beh na dlhú trať,“ vysvetľuje HR riaditeľka pre Slovak Telekom a T-Mobile CZ, Jitka Adámková.

Jitka Adámková, HR riaditeľka pre Slovak Telekom a T-Mobile CZ. Zdroj: Slovak Telekom, T-Mobile CZ

S negatívnymi komentármi o svojich schopnostiach sa doposiaľ Diliana Durkajová a Jelena Pečurica nestretli. „Stretla som sa skôr s pozitívnym prejavovaním obdivu, či úcty k ženám, ktoré v tejto oblasti vynikajú,“ vysvetľuje Diliana, ktorá je šéfkou oddelenia Umelej inteligencie Slovak Telekom. „Skôr to bol iný typ predsudkov, že ženy, ktoré majú deti nemajú čas venovať sa svojej práci,“ dodáva Jelena, ktorá zastáva pozíciu produktovej manažérky v T-Mobile Czech republic.

Pohlavie by nemalo obmedzovať potenciál jednotlivca. Spoločnosť Slovak Telekom sa vo svojich kampaniach dlhodobo snaží vyvrátiť stereotyp, že ženy do IT nepatria. Z toho dôvodu Slovak Telekom aktívne spolupracuje s občianskym združením Aj Ty v IT a zúčastňuje sa eventu Girls Day.

Podľa Jitky Adamkovej potrebujeme ukázať mladým dievčatám spoločenské vzory, ktoré ich môžu inšpirovať. „Napríklad u nás v Slovak Telekome vedie náš tím špecialistov na umelú inteligenciu žena, kolegyňa Diliana.“

Diliana Durkajová, šéfka oddelenia Umelej inteligencie Slovak Telekom. Zdroj: Slovak Telekom, T-Mobile CZ

Jelena si všimla, že sa niektoré ženy rozhodujú neskôr v kariére reprofilovať a vyskúšať prácu v oblasti technológií. Tvrdí, že čím viac takýchto príkladov bude, tým viac žien to vyskúša.

„Doterajšie príklady ukazujú, že v týchto vodách môžeme plávať rovnako, ako ktokoľvek iný.“

Podľa Diliany je IT úžasne vyvíjajúci sa sektor. Ak ťa baví neustále vzdelávanie sa a adaptácia na nové technológie, nemáš prečo váhať. Informačné technológie už nie sú len o tom, či dokážeš programovať. „V dnešnej dobe je čoraz viac dôležitejšia fúzia svetov IT a biznisu – to znamená vedieť komunikovať oboma smermi a hlavne vytvárať hodnotu koncovému zákazníkovi a neuzatvárať sa len vo svete kódu a aplikácií,“ vysvetľuje.

V Slovak Telekom majú momentálne prevahu síce muži, ale tento pomer sa postupne vyrovnáva. V niektorých tímoch je zastúpenie oboch pohlaví veľmi podobné. „Čo znamená slabé zastúpenie žien? Vyhodnotiť to vieme iba voči nejakému benchmarku, ale ten je a bude dynamický v čase. Osobne to nevnímam, polovica nášho tímu sú ženy a tiež zastupujú aj manažérske IT pozície. Predpokladám, že tento trend bude ešte stúpať,“ komentuje Diliana.

Ženy sa neboja zmeny

Rozhodnutie zmeniť svoju prácu do veľkej miery ovplyvnila pandémia a povinný home office. Dáta z roku 2021 sledovali kariérne zmeny na trhu práce – u žien vzrástli o 54 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je rekord. Ženy čoraz viac prehodnocujú svoje kariérne ciele na základe množstva kritérií ako pracovná flexibilita či výška platu.

Prieskum na vzorke 2 000 ľudí odhalil, že asi 4 z 10 žien si prešlo syndrómom vyhorenia. Zároveň, jedna tretina opytaných uviedla, že ich príjem nestačí na pokrytie rodinných výdavkov.

Zdroj: Unsplash / CoWomen

Pri výbere pracovnej pozície sú pre Jelenu veľmi dôležité osobné kritériá. Tvrdí, že aspoň tri z jej štyroch hlavných kritérií musia byť splnené na veľmi vysokej úrovni. „Moje štyri kritériá sú – možnosť zostať zvedavý a naučiť sa nové technológie, práca s inšpiratívnymi ľuďmi, zlepšenie života tímu, adekvátna kompenzácia. Mám pocit, že v mojej súčasnej práci sú splnené všetky štyri kritériá,“ dodáva.

Jelenin tím tvoria ľudia z rôzneho zázemia. „Môj tím pochádza z 11 krajín sveta. Je v ňom mnoho odborníčok vo vedúcich pozíciách. Rovnako, ako sa snažím podporovať členov svojho tímu, cítim, že moji lídri podporujú aj mňa,“ vysvetľuje.

Jelena Pečurica, produktová manažérka. Zdroj: Slovak Telekom, T-Mobile CZ

Za kľúč k dosiahnutiu cieľov považuje flexibilitu – tá pomáha udržať kreativitu a spĺňať povinnosti aj mimo pracovného života.

Diliana cíti vo svojej práci podporu vďaka nastaveniu firemnej kultúry. „Mojou podporou je, že sa viem spoľahnúť na svojich kolegov aj manažment. Na systémy, aj stabilnú spoločnosť. Pridáš sa k nám?“