Šampión UFC Sean O'Malley tvrdí, že môže podvádzať svoju manželku, lebo „všetko platí“. Neveru z jej strany už takto nezľahčuje

Zápasník tvrdí, že mať viaceré ženy naraz môže kvôli svojim úspechom.

28-ročný šampión UFC Sean O'Malley okrem svojho pozoruhodného výkonu v klietke zaujal aj kontroverznými vyjadreniami na margo svojho manželstva. Ako píše portál Unilad, talentovaný bojovník vyhlásil, že „má právo podvádzať svoju manželku, pretože on je ten, kto za všetko platí.“ Panovačne dodal, že je „kráľ“.

Kontroverzné vyjadrenie zo seba športovec dostal počas rozhovoru v podcaste „RawTalk“. Nezabudol dodať, že na takéto správanie má právo iba on – pre neveru svojej manželky už toľko pochopenia nenašiel.

„Som kráľ, platím za všetko. Zaobchádzam s Danyou ako s kráľovnou. Ak dostanem od inej ženy piss, čo to má s tým spoločné? V žilách mi koluje testosterón..,“ otvoril sa zápasník v podcaste a pokračoval:

„Ak by som neplatil za všetko ja a a nebol by som taký úspešný, ale iba priemerný asi by to bolo nefér.“ Zo slov bojovníka je teda zrejmé, že si svoje správanie ospravedlňuje statusom. V podvádzaní svojej manželky mu pritom evidentne nevadí ani fakt, že spoločne vychovávajú trojročné dieťa.

Sean O'Malley je jeden z najtalentovanejších zápasníkov v UFC a taktiež čerstvým šampiónom bantamovej váhy. Titul sa mu podarilo získať len pred šiestimi dňami, kedy v klietke zdolal svojho protivníka Aljamaina Sterlinga.