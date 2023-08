Nová Bentayga EWB Mulliner zastupuje vlajkovú loď značky Bentley. Má najpokročilejší systém sedadiel v aute na svete

Ak očakávaš ikonický motor W12 pod kapotou, budeš sklamaný.

Automobilka Bentley v roku 2020 modernizovala svoje luxusné SUV a teraz ho spoznávame v jeho najexkluzívnejšej podobe, ktorá súčasne stelesňuje aj novú vlajkovú loď značky. Novinka nesie názov Bentayga EWB Mulliner, čo znamená, že ide o predĺženú verziu (Extended Wheelbase), ktorá vznikla pod taktovkou divízie Mulliner. Briti tvrdia, že ich nová pýcha má ponúknuť to, čo žiadne iné SUV na trhu.

Poznávacím znakom je maska Double Diamond, teda zdvojená štruktúra mriežky chladiča, nový ozdobný prvok s logom po stranách predných blatníkov, špecifické 22" disky či možnosť dvojfarebného lakovania karosérie vrátane spätných zrkadiel.

Vo voliteľnej výbave je tzv. Blackline balík, ktorý nahradí všetky chrómové prvky a detaily lesklou čiernou povrchovou úpravou. Gro úprav a exkluzívnych prvkov výbavy však nájdeme až v interiéri. Ten je totiž zabalený do jemnej kože v 3-farebnej konfigurácii, nechýba pritom výrazne zastúpené prešívanie s motívom zdvojených diamantov, ktoré sú charakteristickým vzorom pre Mulliner. Na výber je hneď niekoľko druhov dekórov so symbolom Mulliner na palubnej doske, zatiaľ čo na podlahe sa nachádzajú hrubé vlnené koberčeky. Čerešničkou na torte je zadný salón, ktorý tvoria dve osobitné kreslá Airline Seat – tie sú vybavené až 12 elektromotormi, čím je možné ich dôkladne nastaviť až v 22 smeroch. Má ísť o najpokročilejší automobilový systém sedadiel na svete.

Žiaľ, ak očakávaš ikonický motor W12 pod kapotou, budeš sklamaný. 6-litrový agregát totiž Bentley plánuje vyrábať už len do budúceho apríla, a to výhradne v rámci poslednej edície Speed Edition 12. V tomto prípade si tak tá najluxusnejšia Bentayga musí vystačiť so 4-litrovým dvakrát preplňovaným osemvalcom. Jeho výkon je na úrovni 404 kW/550 koní a 770 Nm, pričom predĺženému SUV umožní akcelerovať z 0 na 100 km/h len za 4,6 sekundy a uháňať maximálnou rýchlosťou až 290 km/h. Poháňané sú, samozrejme, všetky štyri kolesá, na ktoré posiela silu 8-stupňový automat. Cenu zatiaľ nepoznáme.