ZOZNAM: Všetky nové filmy a seriály, ktoré vyjdú na Netflixe v septembri

Toto je každý jeden film a seriál, ktorý v septembri 2023 pribudne na Netflixe.

Čo vyjde v septembri na Netflixe? Streamovací gigant si pripravil várku množstva originálneho obsahu, ale pridá aj klasiky či skvelé počiny od renomovaných režisérov.

September 2023 (bez dátumu)

Love is Blind (séria 5) – najnovšia séria o reality show plnej randenia.

1. september

A Day and a Half (2023) Netflix Original – švédsky thriller a dráma o mužovi, ktorému obmedzili styk s vlastnou dcérou. Rozhodne sa, že to vyrieši tak, že so zbraňou v ruke unesie jej matku a prinúti ju doviezť ju k dcére. Po celý čas sú im však v pätách policajti.



Arrival (2016) – Vynikajúci sci-fi film o príchode mimozemšťanov na Zem od režiséra Denisa Villeneuvea (Blade Runner 2049, Duna). Amy Adams, Jeremy Renner a Forest Whitaker sa s UFO snažia komunikovať v ich jazyku.

Bakugan (1. séria) – anime.

Couples Retreat (2009) – Štyri páry zistia, že sa nedostavili na dovolenku svojich snov, ale na vzťahovú terapiu. V hlavnej role Vince Vaughn.

Disenchantment (piata séria) Netflix Original – Finálna séria fantasy animovaného seriálu od tvorcu Simpsonovcov a Futuramy.

Fences (2016) – Dráma o mužovi, ktorý sa snaží vychovať svojho syna a viesť usporiadanú rodinu v 50. rokoch minulého storočia. V hlavných rolách Denzel Washington a Viola Davis (za rolu získala Oscara).

Friday Night Plan (2023) Netflix Original – indická komédia

Hacksaw Ridge (2016) – oscarový vojnový film o zdravotníkovi, ktorý odmietol nosiť zbraň a nakoniec zachránil desiatky vojakov pred istou smrťou. Režíroval Mel Gibson a v hlavnej role sa predstavil Andrew Garfield.

Happy Ending (2023) Netflix Original – holandská romantická komédia

One Piece Adventure of Nebulandia (2015)

One Piece Film: Gold (2016)

One Piece: Heart of Gold (2016)

One Piece Episode of East Blue: Luffy and His Four Friends’ Great Adventure (2017)

One Piece Episode of Skypiea (2018) – množstvo anime filmov a seriálov zo sveta One Piece.

Snitch (2013) – Dwayne Johnson v akčnom thrilleri o mužovi, ktorý bojuje proti kartelu, aby znížil trest svojho syna.

S.W.A.T. (séria 6) – akčná dráma o jednotkách S.W.A.T.

The Deer Hunter (1978) – kultový film o tom, ako vojna zmení ľudí. V hlavných rolách Robert de Niro, Christopher Walken a Meryl Streep.

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005) – animovaný film pre deti

2. september

Love Again (2023) – Priyanka Chopra Jonas a Sam Heughan sa do seba zamilujú v romantickej komédii.

3. september

Is She the Wolf? (séria 1) Netflix Original – japonská reality show o randení

6. september

Infamy (séria 1) Netflix Original – Poľská muzikálna dráma o 17-ročnom poľskom dievčati, ktoré sníva o hip-hopovej kariére.

Predators (miniséria) Netflix Original – prírodný dokument s hlasom Toma Hardyho.

Reporting for Duty (séria 1) Netflix Original – portugalský komediálny seriál o novom šéfovi polície v malom meste.

Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America (2023) Netflix Original –Preživší a informátori hovoria o sexuálnom zneužívaní deti v organizáciách amerických skautov.

Tahir’s House (séria 1) Netflix Original – komédia z Blízkeho východu.

7. september

Dear Child (miniséria) Netflix Original – nemecká dráma o žene, ktorej sa podarí uniknúť z domáceho väzenia únoscu.

GAMERA -Rebirth- (séria 1) Netflix Original – japonské anime o veľkých príšerách v štýle Godzilly.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight (séria 3) Netflix Original – nová séria animovaného seriálu.

Top Boy (séria 5) Netflix Original – Finálna séria britského kriminálneho seriálu.

Virgin River (séria 5 – prvá časť) Netflix Original – Nová séria feel good seriálu o vzťahoch, rozchodoch, súdnom procese a devastujúcom požiari.

What If (2023) Netflix Original – filipínska romantická dráma.

8. september

A Time Called You (séria 1) Netflix Original – kórejský seriál o žene, ktorá cestuje časom, aby stretla muža, ktorý jej pripomína jej zosnulého manžela.

Burning Body (séria 1) Netflix Original – španielsky seriál inšpirovaný skutočnými udalosťami o policajtovi, ktorého nájdu zhoreného v aute. Hlavnými podozrivými sú jeho žena (Úrsula Corberó alias Tokyo z Money Heist) a jej milenec.

Rosa Peral’s Tapes (2023) Netflix Original – španielsky dokument o väzniciach.

Selling the OC (séria 2) Netflix Original – reality show o bývaní a nehnuteľnostiach

Spy Ops (séria 1) Netflix Original – dokument o špionážnych organizáciách ako MI6 či CIA.

12. september

Michelle Wolf: It’s Great To Be Here (2023) Netflix Original – stand up špeciál.

13. september

Freestyle (2023) Netflix Original – poľský thriller.

Tapie / Class Act (séria 1) Netflix Original – sedem dielny seriál o živote a romantických vzťahoch Bernarda Tapie, jedného z najkontroverznejších známych ľudí z Francúzska.

Wrestlers (séria 1) Netflix Original – dokument o wrestlingovej organizácii Ohio Valley Wrestling.

14. september

Di4ries (séria 2 – prvá časť) Netflix Original – taliansky coming of age seriál

Ehrengard: The Art of Seduction (2023) Netflix Original – nový romantický film od držiteľa Oscara, dvoch Zlatých paliem z Cannes či Zlatého glóbusu Billeho Augusa.

Once Upon a Crime (2023) Netflix Original – japonské fantasy o klasických japonských mýtoch.

Thursday’s Widows (séria 1) Netflix Original – španielska dráma

15. september

El Conde / The Count (2023) Netflix Original –čierna komédia o upírovi, ktorého po dvoch storočiach omrzel život a rozhodne sa ukončiť ho.

Inside the World’s Toughest Prisons (séria 7) Netflix Original – Raphael Rowe navštívi štyri ďalšie väznice a divákom ukazuje, ako sa v nich žije.

Love at First Sight (2023) Netflix Original – romantická dráma o ľuďoch, ktorí sa do seba zamilujú počas letu z New Yorku do Londýna.

Miseducation (séria 1) Netflix Original – coming of age dramatický seriál

Surviving Summer (séria 2) Netflix Original – austrálsky coming of age tínedžerský seriál

The Club (séria 2) Netflix Original – turecká, dobová dráma

The Count / El Conde (2023) Netflix Original – Pablo Larrain (Spencer, Jackie) nakrútil strašidelný film o upíroch.

19. september

The Saint of Second Chances (2023) Netflix Original – dokument o Mikeovi Veeckovi.

21. september

Kengan Ashura (séria 2) Netflix Original – anime.

Sex Education (séria 4) Netflix Original – finálna séria obľúbeného tínedžerského seriálu.

22. september

Song of the Bandits (séria 1) Netflix Original – kórejský western o odvážnych ľuďoch, ktorí urobia všetko pre to, aby bojovali o svoje územie.

Spy Kids: Armageddon (2023) Netflix Original – Režisér Robert Rodriguez (Alita, Desperado) sa vracia ku svojej detskej sci-fi sérii Spy Kids.

27. september

Encounters (miniséria) Netflix Original – Alien documentary series.

Overhaul (2023) Netflix Original – brazílsky akčný film o zlodejoch.

Street Flow 2 (2023) Netflix Original – pokračovanie úspešného francúzskeho filmu.

28. september

Love Is In The Air (2023) Netflix Original – austrálsky romantický film o pilotovi s rodinnými problémami.

Castlevania: Nocturne (1. séria) Netflix Original – 8-dielny animovaný seriál a spin-off pôvodnej Castlevanie. Nocturne posunie príbeh o niekoľko stoviek rokov neskôr, konkrétne do roku 1792. Vrcholí francúzska revolúcia a upíri k tomu majú čo povedať. Zapletie sa do toho ale Richter Belmont z obávaného rodu zabijakov upírov a príšer.

29. september

NOWHERE (2023) Netflix Original – Španielsky mysteriózny thriller o dvoch ľuďoch, ktorí sa ocitnú uväznení na oceáne v kontajneri.

Power Rangers: Cosmic Fury (séria 3) Netflix Original – najnovšia séria sci-fi Power Rangers