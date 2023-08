Chceš schudnúť? Jedz ako prasa. Vedci tvrdia, že tieto zvieratá sa stravujú lepšie ako my

Ľudia a ošípané sú si veľmi podobní, a to z hľadiska stravy, fyziológie trávenia aj využitia živín. Odborníci tvrdia, že sa od týchto zvierat máme čo učiť.

Ošípané si väčšinou predstavujeme ako špinavé, tučné a nenásytné zvieratá. Vetu „ješ ako prasa“ preto nepovažujeme za lichôtku. V skutočnosti by sme však mali. Vedci Theo van Kempen a Ruurd Zijlstra v článku Ak chcete poraziť obezitu, jedzte ako prasa vysvetľujú, že ich spôsob stravovania nám dokonca môže pomôcť schudnúť.

Takzvaná „prasacia diéta“ („the oinker diet“) vychádza aj z toho, že prasatá a ľudia sú si v mnohých ohľadoch veľmi podobní. Oba druhy majú podobné tráviace ústrojenstvo aj orgány – minulý rok dokonca pacientovi prvýkrát transplantovali srdce geneticky upraveného prasaťa. Ako píše portál FreeThink, pred syntetizovaním laboratórneho inzulínu sa na liečbu cukrovky používal ten prasací.

Ošípané obezitu nepoznajú

Hoci ošípané majú neobmedzený prístup k potrave, nikdy toho nezožerú priveľa naraz. Stravu si väčšinou rozdelia na niekoľko menších porcií. Najviac potravy väčšinou skonzumujú skoro ráno a neskoro popoludní. „Ošípané sú natoľko inteligentné, že dokážu jesť vtedy, keď to najlepšie vyhovuje ich metabolickým potrebám. Zdá sa, že ľudia túto schopnosť stratili,“ píšu van Kempen a Zijlstra.

Ošípané konzumujú veľa komplexných sacharidov, ako sú celozrnné obilniny, zelenina a strukoviny, ktoré telo trávi pomaly. Na druhej strane rýchlo stráviteľné sacharidy prudko zvyšujú hladinu cukru v krvi a vedú k ešte väčšiemu hladu.

Zaujímavé je, že aj keď ošípané konzumujú krmivo s vysokým obsahom sacharidov, s obezitou nemajú prakticky žiaden problém. „Strava s vysokým glykemickým indexom sama osebe obezitu nespôsobuje, ale jej obmedzenie pomáha predchádzať jej vzniku,“ konštatujú vedci v štúdii.

Rátanie kalórií má svoj význam

„Formu“ si ošípané udržiavajú aj tým, že majú vynikajúcu schopnosť premieňať kalórie na svaly a nie tuk. Vďačia za to nutrične vyváženému krmivu so všetkými potrebnými živinami, vitamínmi a minerálmi. „Nedostatok dôležitých živín môže ovplyvniť spôsob, akým telo spracúva energiu z potravy,“ zdôvodňujú vedci.

Ďalším dôležitým faktorom je energetická bilancia, teda koľko kalórií ide von a koľko dnu. „Pri kŕmení ošípaných sa silno spoliehame na rátanie kalórií. Existuje len málo dôvodov, prečo by to u ľudí nefungovalo. Väčšina ľudí by mala byť schopná schudnúť tým, že budú prijímať menej kalórií, ako spália,“ konštatujú Theo van Kempen a Ruurd Zijlstra.

Nezabudni na živiny

„Prasacia diéta“ by teda vyzerala takto: Konzumuj pestrú a nutrične vyváženú stravu, ktorú si rozdelíš na päť alebo šesť menších jedál. Preferuj komplexné sacharidy, ktoré ťa zasýtia na dlhší čas. Snaž sa jesť čo najviac vitamínov, a ak s tým máš problém, daj si raz denne aspoň multivitamíny v podobe výživového doplnku. Keď si všimneš, že si pribral viac tuku, obmedz príjem kalórií. Opäť sme teda zistili, že chudnutie nie je žiadna raketová veda.

„Je škoda, že výživoví špecialisti nekomunikujú so svojimi ‚prasacími kolegami‘. Mohli by sa učiť jeden od druhého. Obaja špecialisti pracujú s druhmi, ktoré sú si z hľadiska stravy, fyziológie trávenia a využitia živín veľmi podobné,“ uzatvárajú vedci.