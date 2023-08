RECENZIA: Heart of Stone

Ako dopadla novinka s Gal Gadot?

Špionážnych filmov vznikne každý rok niekoľko. Niektoré idú v stopách tradičnejších „bondoviek“ zo starej školy, iné pripomínajú skôr súčasné, postmoderné, akciou preplnené blockbustery. Jedným takým je aj Heart of Stone, kde v hlavnej úlohe žiari Gal Gadot (Wonder Woman, Red Notice).



Novinku pre Netflix nakrútil 43-ročný Londýnčan Tom Harper, ktorý síce ešte nie je taký známy, no postaral sa napríklad aj o skvelú hudobnú drámu Wild Rose (2018) s Jessie Buckley a nakrútil zopár dielov populárneho seriálu Peaky Blinders či Misfits.

Heart of Stone je doteraz nepochybne jeho najväčším filmom s najvyšším rozpočtom a obsadením plným dobre známych hviezd. Predsa len z Gal Gadot sa stala obrovská celebrita vďaka akčnej franšíze Fast & Furious či úlohe Wonder Woman. Objavuje sa preto nielen v samostatnej filmovej sérii, ale takisto v ďalších komiksovkách z dielne DC, ako napríklad Justice League či Flesh.



Ďalšou známou tvárou v novom špionážnom trileri je írsky herec, model a hudobník James Dornan, známy predovšetkým z erotickej drámy Fifty Shades of Grey, kde stvárnil arogantného biznismena s BDSM chúťkami. Zachraňujú však herecké hviezdy túto akčnú jednohubku?

Zdroj: Netflix

Dvojité utajenie a nebezpečná zbraň v zlých rukách

Gadot stvárňuje Rachel Stoneovú, agentku takzvanej Charty, tajnej mierovej organizácie, utajenej pred ostatnými špiónmi, ktorá využíva najlepšie technológie na neutralizáciu globálnych hrozieb. Naoko je však neskúsená technička, večne sediaca s notebookom v dodávke a hackujúca všetko, čo práve treba v elitnej jednotke MI6. Vedie ju charizmatický Parker (Dornan).



Cítiť, že medzi dvojicou to iskrí, Rachel je napriek tomu odolná voči Parkerovmu flirtu a ich vzťah drží čisto na profesionálnej úrovni. Všetko sa radikálne mení po jednom nečakanom a tvrdom útoku na ich tím.



Stoneová zisťuje, že stojí proti poriadne mocnému nepriateľovi. A to by sme nesledovali špionážny triler, keby jedným z motívov nebolo ovládnutie sveta zloduchmi pomocou nesmierne silnej technologickej zbrane, aká nemá obdoby.

Zdroj: Netflix

Uveriteľná zápletka a skvelé tempo

Ruku na srdce, točiť špionážny film po sérii Mission: Impossible, snímkach o Jasonovi Bourneovi alebo už spomínaných „bondovkách“ chce poriadnu odvahu. A okrem odvahy aj poriadny scenár. Hviezdy nestačia. Našťastie Heart of Stone aj napriek pár logickým trhlinám v príbehu pracuje s celkom uveriteľnou zápletkou.



Scenáristi Greg Rucka a Allison Schroeder dali všetkým postavám potrebnú motiváciu, neutrhli sa z reťaze, čo sa týka akčných scén (ako napríklad tvorcovia posledného dielu Fast & Furious) a dali si pozor aj na ako-tak dôslednú dramaturgiu.

Najväčším plusom snímky je však tempo. Harperova novinka odsýpa už od prvých sekúnd, keďže sa začína štýlom „in medias res“, bez zbytočného predstavovania a nudných rečí. Režisér nás vťahuje do sveta vysokého zločinu a vplyvných skupín a nepustí nás, až kým sa nezačnú záverečné titulky.

Zdroj: Netflix

Dojem kazia slabé herecké výkony

Naháňačky, prestrelky aj pästné súboje sú nakrútené špičkovo a nie je preto čas na nudu a hluché pasáže plné „vaty“. Napriek tomu, že Harper sa spolu s kameramanom Georgem Steelom príliš nesnažil o nekonvenčnosť a siahodlhé jednozáberovky, doručil veľmi slušnú zábavu pre všetkých milovníkov akčných filmov. Miestami z filmu skutočne nebudeš vedieť spustiť oči.



Na tie najznámejšie a najuznávanejšie diela tohto žánru sa to síce stále nechytá, no na to, že ide o produkciu Netflixu, je Heart of Stone skutočne príjemným prekvapením. Okrem už spomenutých logických dier však trocha kazí dojem kopec otravného klišé, trocha rozpačitý záver a taktiež herecké výkony.

Gadot to sedí so zbraňou v ruke a s kamennou tvárou, len čo však má povedať viac replík za sebou a pracovať trocha viac s mimikou, aby odzrkadlila to, ako sa jej postava cíti, nechtiac odhaľuje, že nepatrí medzi práve najtalentovanejšie herečky v Hollywoode.



To isté však platí aj o Dornanovi. Je ešte menej výrazný než Gadot a vlastne ukazuje, že takmer vôbec nevie hrať. Výborná akcia, napätie a celkom funkčné dejové zvraty však aj tieto neresti zachraňujú. Harperovej snímke preto udeľujeme s prižmúreným okom sedem bodov z desiatich.