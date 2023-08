„Are you a robot?“ Vedci zistili, že roboty sú v prelomení captcha testov presnejšie a rýchlejšie ako ľudia

Vyriešenie testov captcha trvalo ľudským účastníkom deväť až 15 sekúnd s presnosťou asi 50 až 84 percent, zatiaľ čo robotom to trvalo menej ako sekundu.

Vedci z Kalifornskej univerzity zistili, že captcha testy, ktoré sa snažia odhaliť skrytých botov, dokážu roboty nielen prelomiť, ale sú v tom podstatne lepšie a rýchlejšie ako ľudia. Upozornil na to vedecký portál New Scientist.

Testy captcha, ktoré fungujú viac ako dve desaťročia, botov odhaľujú prostredníctvom hádaniek, ktoré sú pre človeka jednoduché, ale počítač by mal mať s nimi problém. Objavujú sa pod otázkou Ste robot? a väčšinou od teba chcú, aby si zaškrtol obrázky s konkrétnym prvkom (s helikoptérou, so semaforom a pod.).

Boti boli takmer o polovicu presnejší

V komplexnej novej štúdii, ktorá skúmala bezpečnostný systém nasadený na viac ako 100 populárnych webových stránkach, chceli od robota, aby prepísal skreslený text z obrázka. Dokázal to s takmer dokonalou presnosťou.

Vyriešenie testov captcha trvalo ľudským účastníkom deväť až 15 sekúnd s presnosťou asi 50 až 84 percent, zatiaľ čo robotom to trvalo menej ako sekundu. Presnosť robotov sa pohybuje od 85 do 100 percent, pričom väčšina to zvládla nad 96 percent.

Vedci okrem toho zistili, že z dvoch stoviek najpopulárnejších webov používa captcha testy vyše polovica z nich.

Automatizované roboty predstavujú v internetovom svete reálnu hrozbu, upozorňujú vedci. Boti predstierajú, že sú reálni ľudia, vďaka čomu môžu vykonávať škodlivé operácie, napadnúť niečí účet alebo uverejňovať falošné komentáre a recenzie.